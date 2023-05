Milan verrassend onderuit in aanloop naar CL-return, Inter boekt belangrijke zege

AC Milan is zaterdag tegen een verrassende nederlaag aangelopen in de Serie A. Drie dagen voor de tweede halve finale tegen Internazionale in de Champions League gingen de 'Rossoneri' met 2-0 onderuit bij Spezia. Inter won wel van Sassuolo en is bijna zeker van een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Milan begon goed aan de wedstrijd tegen Spezia en was in de zevende minuut dicht bij de openingstreffer. Een afstandsschot van Sandro Tonali belandde op de paal.

In het vervolg van de eerste helft liet Milan nog meer kansen liggen, waarop Spezia na rust wel toesloeg. Een kwartier voor tijd zorgde Przemyslaw Wisniewski uit een rebound voor de 1-0 en tien minuten later verdubbelde Salvatore Esposito de voorsprong uit een vrije trap.

Met de nederlaag liet Milan dure punten liggen in de strijd om de resterende Champions League-tickets. Spezia, met bankzitter Jeroen Zoet, boekte een belangrijke zege om lijfsbehoud. De 'Aquilotti' staat achttiende en heeft evenveel punten als nummer zeventien Hellas Verona, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. De onderste drie ploegen in de Serie A degraderen.

De jarige Romelu Lukaku maakte twee goals voor Inter tegen Sassuolo. Foto: Getty Images

Lukaku pakt hoofdrol op verjaardag

Inter boekte tegen Sassuolo de vijfde competitiezege op rij. De formatie van coach Simone Inzaghi was met 4-2 te sterk voor de middenmoter. Stefan de Vrij werd twintig minuten voor tijd gewisseld bij Inter. Denzel Dumfries bleef op de bank.

Domenico Berardi leek de score te openen voor de bezoekers, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Vervolgens maakte de jarige Romelu Lukaku (30 jaar) vlak voor rust de 1-0 met een geweldig afstandsschot.

Door Ruan Tressoldi (eigen goal) en Lautaro Martínez liep Inter uit naar 3-0. Sassuolo kwam nog terug via Matheus Henrique en Davide Frattesi, maar Lukaku maakte in blessuretijd aan alle twijfels een einde. Door de zege klimt Inter naar de derde plek en staat het vijf punten los van nummer vijf Milan.