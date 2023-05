Bayern sluit opgeleefde Mazraoui weer in de armen: 'We laten hem niet gaan'

Volgens technisch directeur Hasan Salihamidzic gaat Noussair Mazraoui Bayern München niet verlaten deze zomer. De Marokkaans international was eerder kritisch over het gebrek aan speeltijd, maar heeft zich in de laatste weken in de basis gespeeld.

De 25-jarige Mazraoui uitte na de uitschakeling in de Champions League in april kritiek over zijn reserverol. Coach Thomas Tuchel reageerde met de opmerking dat de rechtsback annex middenvelder in de spiegel moest kijken en zich simpelweg moest bewijzen.

Sindsdien begon Mazraoui in drie van de vier competitieduels in de basis bij Bayern. Zaterdag verzorgde hij het slotakkoord namens de Duitse topclub door de 6-0 te maken tegen laagvlieger Schalke 04.

Salihamidzic benadrukt na afloop dat de begeerde Mazraoui een zomerse transfer op zijn buik kan schrijven. "We laten Mazraoui niet gaan. Hij heeft het de afgelopen weken erg goed gedaan", zegt de bestuurder tegenover diverse Duitse media.

"Mazraoui heeft het vertrouwen van de trainer uitbetaald. We zijn blij met hem. Hij heeft geweldige klasse", concludeert Salihamidzic. Mazraoui kwam afgelopen zomer transfervrij over van Ajax en is sindsdien 24 keer in actie gekomen voor Bayern. Hij ligt tot medio 2026 vast in München.

Bayern gaat momenteel aan de leiding in de Bundesliga. Als de grootmacht de resterende wedstrijden tegen RB Leipzig en FC Köln wint, is het zeker van de elfde landstitel op rij.

