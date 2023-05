FC Volendam zet reuzenstap naar handhaving in tijdelijk gestaakt duel met Sparta

FC Volendam heeft zaterdag in een tijdelijk gestaakt duel met Sparta Rotterdam een grote stap gezet naar handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Wim Jonk won met 2-1 in het Kras Stadion en heeft nu een comfortabele voorsprong op nummer zestien FC Emmen.

FC Volendam-verdediger Xavier Mbuyamba was de grote man in het Kras Stadion. Na een vroege openingstreffer van Sparta-aanvaller Koki Saito kopte de mandekker FC Volendam in de eerste helft op 1-1. In de slotfase bracht hij het thuispubliek - met wederom een kopbal - in extase met de 2-1.

Na het eerste doelpunt van Mbuyamba belandde er een beker bier op het veld, waarna beide ploegen kort naar binnen werden gestuurd. De wedstrijd werd na een korte afkoelperiode hervat. Om meer voorwerpen op het veld te voorkomen, werden hoge netten voor de tribunes gespannen.

Het neerzetten van de hoge netten bleek effectief, want na de tweede goal van Mbuyamba in de 91e minuut hoefde het spel niet stilgelegd te worden. Door dat doelpunt zette FC Volendam een reuzenstap richting lijfsbehoud. De voorsprong op nummer zestien FC Emmen bedraagt nu vijf punten.

De nummer zestien is aan het einde van het seizoen veroordeeld tot het spelen van play-offs om promotie/degradatie. FC Volendam sluit het seizoen af met wedstrijden tegen Go Ahead Eagles en Excelsior. FC Emmen heeft met wedstrijden tegen AZ, Feyenoord en FC Utrecht een beduidend lastiger schema.

Stand onderin Eredivisie 13. FC Volendam 32- 33 (-27)

(-27) 14. Vitesse 31- 31 (-14)

(-14) 15. Excelsior 32- 29 (-41)

(-41) 16. FC Emmen 31- 28 (-25)

(-25) 17. FC Groningen 31- 18 (-32)

(-32) 18. SC Cambuur 31-16 (-42)

Weer wedstrijd gestaakt vanwege vreugdebier

Smetje op het Volendamse feest was het vreugdebier en de daaropvolgende staking. Na de eerste treffer van Mbuyamba in de 37e minuut volgde scheidsrechter Jannick van der Laan de KNVB-richtlijnen en sommeerde hij beide ploegen om de kleedkamers op te zoeken.

Het was niet voor het eerst dit weekend dat een wedstrijd stil moest worden gelegd vanwege vreugdebier. Bij FC Twente-NEC ging het vrijdag mis na een doelpunt van Virgil Misidjan. Terwijl de aanvaller de 2-0 in de hoek van het veld met de supporters vierde, gooide een thuisfan een beker op het veld.