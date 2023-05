Daags na Twente-NEC ook Volendam-Sparta stilgelegd vanwege vreugdebier

De Eredivisie-wedstrijd tussen FC Volendam en Sparta Rotterdam is zaterdagavond kort stilgelegd vanwege gegooid bier. Dat gebeurde nadat FC Volendam in de eerste helft de gelijkmaker maakte in het Kras Stadion in Volendam.

Scheidsrechter Jannick van der Laan stuurde de spelers van beide ploegen in de 37e minuut naar binnen. Kort daarvoor had Xavier Mbuyamba de 1-1 gemaakt namens FC Volendam. Bij het vieren van dat doelpunt belandde er een beker bier vanuit het publiek op het veld.

Het stilleggen van de wedstrijd is volledig in lijn met de KNVB-richtlijnen, die werden aangescherpt na het incident met Ajax-speler Davy Klaassen in de halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord. Toen kreeg Klaassen vanuit het publiek een voorwerp op zijn hoofd.

FC Volendam-Sparta werd na een korte afkoelperiode hervat. Als er in het restant van het duel nog meer voorwerpen op het veld belanden, dan wordt de wedstrijd definitief gestaakt. Om dat te voorkomen heeft de beveiliging van FC Volendam hoge netten voor de tribunes gespannen.

Ook FC Twente-NEC werd stilgelegd

Het is niet voor het eerst dit weekend dat een wedstrijd stil moet worden gelegd vanwege vreugdebier. Bij FC Twente-NEC ging het vrijdag mis na een doelpunt van Virgil Misidjan. Terwijl de aanvaller de 2-0 in de hoek van het veld met de supporters vierde, gooide een thuisfan een beker op het veld.

Ook bij drie Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden ging het vrijdag mis. FC Eindhoven-Helmond Sport, FC Den Bosch-Almere City en PEC Zwolle-Roda JC werden vanwege gegooide bekertjes kort stilgelegd. Alle duels werden wel uitgespeeld.