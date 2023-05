Door Oranje bekritiseerde Lahoz krijgt in Spanje erehaag om naderend afscheid

De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz kreeg tijdens het WK nog veel kritiek op zijn optreden bij Nederland-Argentinië, maar zijn werk als scheidsrechter wordt bij Osasuna wel gewaardeerd. De afzwaaiende arbiter werd zaterdag na het duel tussen Osasuna en Almería positief verrast.

Nadat Osasuna met 3-1 had gewonnen van Almería vormde de thuisploeg een erehaag voor Lahoz, die na dit seizoen stopt als scheidsrechter. De 46-jarige leidsman knuffelde de spelers en staf van Osasuna één voor één voordat hij het veld verliet.

Na dit weekend staan er in Spanje nog vier speelrondes op het programma. Het is onbekend of de 46-jarige scheidsrechter daarin nog in actie komt. Hij is sinds 2008 actief op het hoogste niveau en kreeg sindsdien tal van topwedstrijden onder zijn leiding.

Lahoz geldt ook in internationaal opzicht als een van de meest prominente scheidsrechters in Europa. Zo floot hij onder meer de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea in 2021. Ook was de Spanjaard actief op drie WK's.

Zijn laatste optreden op dat podium leidde tot veel controverse. Hij floot in Qatar de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië en trok toen het recordaantal van achttien kaarten. Dat leverde hem veel kritiek op van zowel de spelers van Nederland als Argentinië.

Onder anderen Frenkie de Jong, die als speler van FC Barcelona goed Spaans spreekt, was kritisch over Lahoz. "Ik ken hem van de Spaanse competitie. Hij is een aardige man, maar ik denk dat hij nu de weg kwijtraakte", zei De Jong.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.