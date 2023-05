Van de Donk helpt Lyon aan bekerwinst op PSG van Martens en Groenen

Daniëlle van de Donk en Damaris Egurrola hebben zaterdag met Olympique Lyonnais de Franse beker gewonnen. Van de Donk speelde met twee assists een belangrijke rol in de finale (2-1) in Orléans tegen het Paris Saint-Germain van Oranje-ploeggenoten Lieke Martens en Jackie Groenen.

Het was al snel raak in het Stade de la Source, waar Martens op de bank begon bij PSG. Na dertien minuten opende de Noorse Ada Hegerberg op aangeven van Van de Donk de score voor Olympique Lyonnais. Tien minuten later was precies hetzelfde recept goed voor de 2-0.