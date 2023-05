Newcastle-coach rustig na duw van veldbestormer: 'Had geen tijd om bang te zijn'

Newcastle United-manager Eddie Howe heeft zaterdag nuchter gereageerd op de duw die hij kreeg van een Leeds United-fan op het veld. De trainer stelt dat het bizarre voorval al voorbij was voordat hij besefte wat er gebeurde.

"Het was een behoorlijke verrassing", zei Howe na de wedstrijd tegen Leeds United (2-2). "Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren of hij me duwde. Dat klinkt best gek, maar dat komt doordat ik me volledig op de wedstrijd concentreerde. Dan verwacht je niet dat zoiets gebeurt."