Bayern stap dichter bij landstitel, glansrol 'Spiderman' Becker bij Union

Bayern München is door een ruime overwinning op Schalke 04 weer een stap dichter bij de elfde landstitel op rij in de Bundesliga. Met Matthijs de Ligt in de basis en Noussair Mazraoui als doelpuntenmaker won 'Der Rekordmeister' zaterdag thuis met 6-0 van de laagvlieger, terwijl Sheraldo Becker met twee goals en twee assists een glansrol vertolkte bij Union Berlin.

Bayern heeft door de zege op Schalke 04 nu vier punten voorsprong op Borussia Dortmund, maar 'BVB' speelt zaterdag om 18.30 uur nog thuis tegen Borussia Mönchengladbach. Na dit weekend zijn er nog twee speelronden te gaan.

Naast De Ligt had ook Mazraoui een basisplaats bij Bayern. Gravenberch mocht in de 64e minuut invallen en Daley Blind bleef negentig minuten op de bank in de Allianz Arena. Bij Schalke 04 speelde Sepp van den Berg de hele wedstrijd en deed Thomas Ouwejan in de slotfase als invaller mee.

Halverwege leidde Bayern met 2-0 door goals van Thomas Müller (21e minuut) en Joshua Kimmich, die na een half uur een strafschop benutte. In de tweede helft scoorde Serge Gnabry in de vijftigste en 65e minuut. Invaller Mathys Tel maakte tien minuten voor tijd de 5-0 en in blessuretijd tekende Mazraoui voor de 6-0-eindstand. De oud-Ajacied rondde oog in oog met Schalke-doelman Alexander Schwolow koel af en maakte zo zijn eerste goal in de Bundesliga.

Mede door de 6-0 lijkt Bayern in een moeizaam seizoen net op tijd op stoom om de landstitel binnen te slepen. Schalke 04 moet nog vol aan de bak om degradatie te ontlopen.

Stand boven in de Bundesliga Bayern 32-69 (+55) Dortmund 31-64 (+33) Union Berin 32-59 (+14) RB Leipzig 31-57 (+18) Freiburg 32-56 (+6)

Becker krijgt geel voor Spiderman-masker

Union Berlin won mede door de twee goals van Becker thuis 4-2 van concurrent SC Freiburg en ligt zo op koers om voor het eerst in de clubhistorie de Champions League te bereiken. De top vier in Duitsland kwalificeert zich rechtstreeks voor het miljoenenbal.

Becker gaf in de vijfde minuut ook nog eens de assist bij de 1-0 van Kevin Behrens. De Surinaams international maakte vervolgens zelf de 2-0 (36e minuut) en 3-0 (38e minuut), waardoor hij op elf treffers kwam dit Bundesliga-seizoen.

Becker vierde de 1-0 door een masker van de bekende superheld Spiderman over zijn hoofd te trekken. Dat leverde hem een gele kaart op. De bezoekende club kwam na rust terug tot 3-2 door een goal van Manuel Gulde (56e minuut) en een benutte strafschop van Vincenzo Grifo in de zeventigste minuut.

Union-invaller Aïssa Laïdouni besliste het duel in de tachtigste minuut op aangeven van Becker. De uitblinker kreeg daarna een publiekswissel. Danilho Doekhi maakte de 90 minuten wel vol bij de thuisclub. Bij Freiburg stond uiteraard Mark Flekken op doel.

Eigen doelpunt Gouweleeuw bij Augsburg

Onderin deed VfL Bochum goede zaken door met 3-2 te winnen van FC Augsburg, onder meer door een eigen doelpunt van Augsburg-aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Bochum heeft nu een punt meer dan Schalke 04.