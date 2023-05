United van Ten Hag profiteert van misstap Newcastle, Southampton degradeert

Manchester United heeft zaterdag geprofiteerd van puntenverlies van Newcastle United in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van Erik ten Hag klopte Wolverhampton Wanderers met 2-0. Southampton degradeert uit de Premier League na een nederlaag tegen Fulham.

United zette na een half uur het overwicht op Old Trafford om in een doelpunt. Bruno Fernandes stuurde Antony de diepte in, waarna de voormalig Ajacied de vrijstaande Anthony Martial in stelling bracht.