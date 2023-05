Newcastle speelt gelijk en verzuimt voorsprong op United en Ten Hag te vergroten

Newcastle United heeft zaterdag in de Premier League verzuimd de voorsprong op het Manchester United van manager Erik ten Hag te vergroten. 'The Magpies' kwamen niet verder dan 2-2 bij laagvlieger Leeds United.

Even later was het aan de andere kant wel raak. Callum Wilson benutte een strafschop na een overtreding van oud-Ajacied Maximilian Wöber. Twintig minuten voor tijd kreeg Newcastle opnieuw een penalty na hands van Junior Firpo en die werd ook benut door Wilson.

Newcastle leek op weg naar de zege, maar tien minuten later zorgde oud-Ajacied Rasmus Kristensen voor de gelijkmaker. In blessuretijd kwam Leeds nog met tien man te staan door een rode kaart voor Firpo in de blessuretijd. Sven Botman speelde de hele wedstrijd mee bij de bezoekers en Pascal Struijk viel in de extra tijd in bij Leeds.