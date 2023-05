Specialist Ganna moet Giro d'Italia dag voor tijdrit verlaten door corona

Filippo Ganna gaat zaterdag niet van start in de achtste etappe van de Giro d'Italia. De Italiaanse tijdritspecialist, die zondag kanshebber was geweest in de tweede tijdrit van deze ronde, is door zijn ploeg INEOS Grenadiers uit koers gehaald na een positieve coronatest. Ook Lars van den Berg stapt zaterdag niet meer op.

"Ganna heeft milde griepachtige symptomen", meldt zijn Britse ploeg zaterdagochtend, een uur voor de start van de achtste etappe. "Hij neemt rust en zal na volledig herstel zijn programma vervolgen."

De 26-jarige Ganna werd in 2020 en 2021 wereldkampioen tijdrijden en was tot het begin van deze Giro altijd de snelste als hij van start ging in een tijdrit in de Ronde van Italië. Dit veranderde toen hij vorige week in de openingstijdrit werd geklopt door Remco Evenepoel. Een nieuwe strijd tussen Ganna en Evenepoel, die tweede staat in het algemeen klassement, blijft zondag dus uit.

De achtste etappe van zaterdag is een heuvelrit over 207 kilometer van Terni naar Fossombrone.

Van den Berg heeft geen corona

Ganna is de vierde renner die de Giro moet verlaten vanwege corona, na de Italianen Giovanni Aleotti en Nicola Conci en de Fransman Clément Russo. In de aanloop naar de Giro liet Jumbo-Visma drie renners thuis vanwege een positieve test.

Van den Berg heeft geen corona, maar hij is wel ziek, meldt zijn Franse ploeg Groupama-FDJ. De 24-jarige Nederlander was bezig aan zijn tweede grote ronde.

In 2021 reed Van den Berg de Giro wel uit en eindigde als 64e in het algemeen klassement.

