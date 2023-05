Cillessen schuldbewust: 'Het klopt dat ik de laatste tijd te veel fouten maak'

Jasper Cillessen geeft toe dat hij momenteel niet zijn topniveau haalt. De doelman van NEC maakt de laatste weken opvallend veel fouten. Zijn trainer Rogier Meijer ziet dat de international veel twijfel uitstraalt.

Cillessen kwam vrijdagavond in het Eredivisie-duel met FC Twente een paar keer goed weg toen hij aarzelde in de opbouw. Spelers van de thuisploeg kwamen steeds net te laat om hem de bal te ontfutselen. "Je moet wel de marges opzoeken. Het ging net goed", zei Cillessen na afloop van de 4-0-nederlaag voor de camera van ESPN.

De Oranje-international, die in maart onder de lat stond in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, kon weinig doen aan de tegengoals in Enschede, terwijl hij vorige week opzichtig blunderde in het thuisduel met sc Heerenveen door vlak voor tijd niet in te grijpen bij een poging van Antoine Colassin.

De 34-jarige sluitpost was in de veronderstelling dat de bal naast zou gaan, maar in plaats daarvan plofte hij in het doel. Het betekende de beslissende 2-3. Medio april was Cillessen al een paar keer in de fout gegaan in de derby tegen Vitesse. NEC verloor ook dat duel en lijkt mede daardoor naast de play-offs om Europees voetbal te grijpen.

"Ik heb betere fases in mijn carrière gehad, ik moet hier doorheen. Het klopt dat ik de laatste tijd te veel fouten maak", erkende Cillessen vrijdagavond, nadat hij vorige week niet voor de camera wilde verschijnen. "Ik heb een lastige week gehad. Maar ik heb de knop omgezet en hard getraind, volgens mij speelde ik een redelijke wedstrijd."