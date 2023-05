Lazio zet CL-ticket op het spel door puntenverlies tegen laagvlieger Lecce

Delen via E-mail

Lazio heeft vrijdagavond slechte zaken gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van trainer Maurizio Sarri ontsnapte in de Serie A voor eigen publiek aan een nederlaag tegen laagvlieger Lecce, maar liet wel twee punten liggen: 2-2.

Lazio kwam in de 23e minuut al met de schrik vrij in Stadio Olimpico. Lecce-middenvelder Alexis Blin werd in het strafschopgebied gehaakt door Elseid Hysaj, maar Gabriel Strefezza schoot de versierde penalty rakelings naast.