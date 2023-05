NEC wordt weggespeeld door FC Twente en ziet play-offs uit zicht verdwijnen

NEC kan deelname aan de play-offs voor Europees voetbal waarschijnlijk vergeten. De ploeg van trainer Rogier Meijer ging vrijdag in De Grolsch Veste hard onderuit bij FC Twente (4-0) in een duel dat tijdelijk werd gestaakt vanwege het gooien van een beker.

Veel ogen in De Grolsch Veste waren gericht op keeper Jasper Cillessen, die vorige week met een blunder een nederlaag van NEC tegen sc Heerenveen inleidde (2-3). Zes dagen later ontsnapte hij aan wéér een pijnlijke fout. De keeper wachtte in de beginfase te lang met het wegschieten van de bal, maar het blok van de jagende Manfred Ugalde belandde niet in het doel.

In de 38e minuut was het alsnog raak voor FC Twente en daar kon de verder goed keepende Cillessen helemaal niks aan doen. Václav Cerný knikte een voorzet van Virgil Misidjan op fraaie wijze in de hoek. De Tsjech snelde daarna richting de bank om een shirt met daarop de naam van oud-ploeggenoot Jody Lukoki omhoog te houden. Lukoki overleed een jaar geleden op slechts 29-jarige leeftijd.

Een kwartier na rust sloeg FC Twente genadeloos toe in de counter. Misidjan werd op randje buitenspel weggestuurd en rondde koeltjes af. Het feestje duurde niet lang, want een supporter van de thuisclub gooide vlak na de 2-0 een beker op het veld. Scheidsrechter Danny Makkelie stuurde iedereen richting de kleedkamers, maar na een korte onderbreking werd verder gevoetbald.

Bij de hervatting had NEC nog altijd weinig te vertellen in Enschede, waar Misidjan een kwartier voor tijd voor de beslissing zorgde. De aanvaller zag zijn schot via het lichaam van Ricky van Wolfswinkel in het doel belanden. Van Wolfswinkel zorgde in de 83e minuut zelf van dichtbij voor de 4-0.

NEC won slechts een van de laatste zes wedstrijden en heeft nog maar een kleine kans op deelname aan de play-offs. De Nijmegenaren moeten als achtste eindigen, maar het verschil met RKC en sc Heerenveen is al drie punten. De Waalwijkers en Friezen komen bovendien nog in actie. FC Twente is al zeker van de play-offs en kan in theorie ook nog vierde eindigen.

Stand in subtop Eredivisie 4. AZ 31-61 (+27)

5. FC Twente 32-58 (+32)

6. Sparta Rotterdam 31-53 (+16)

7. FC Utrecht 31-48 (+4)

8. RKC Waalwijk 31-41 (-3)

9. sc Heerenveen 31-41 (-8)

10. NEC 32-38 (0)