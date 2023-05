Heracles en PEC maken geen fout: zinderende laatste speelronde op komst

Heracles Almelo en PEC Zwolle hebben vrijdag allebei gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper Heracles won met 0-3 bij NAC Breda en nummer twee PEC was met 3-1 te sterk voor Roda JC.

Daardoor ligt de titelstrijd met één speelronde te gaan nog helemaal open. Heracles en PEC hebben allebei 82 punten. De ploeg uit Almelo heeft wel een iets beter doelsaldo dan PEC (+59 om +55). Heracles krijgt volgende week Jong Ajax op bezoek en PEC gaat op bezoek bij Helmond Sport. Beide clubs zijn al zeker van promotie.

Heracles had het in Breda lange tijd moeilijk met NAC. Emil Hansson opende tien minuten na rust de score. De 24-jarige Zweed schoot uit de tegenstoot raak op aangeven van Anas Ouahim. NAC kwam door een rode kaart van Roy Kortsmit met tien man te staan. De doelman kwam ver uit zijn doel, miste de bal en kegelde Sem Scheperman onderuit.

Uit de daaropvolgende vrije trap maakte Marko Vejinovic op spectaculaire wijze 0-2. De voormalig jeugdinternational schoot van zo'n 25 meter in de kruising. Lasse Wehmeyer bepaalde in de negentigste minuut de eindstand.

PEC beleefde een relatief makkelijke avond tegen Roda JC, de nummer vijftien uit de Keuken Kampioen Divisie. Door een benutte strafschop van Lennart Thy stonden de Zwollenaren halverwege op een 1-0-voorsprong.

Haris Medunjanin maakte kort na rust 2-0. Lennard Hartjes zorgde er in de 62e minuut voor dat de wedstrijd weer spannend werd. Tolis Vellios bepaalde met een fraaie omhaal de eindstand. Na het doelpunt van Vellios werd de wedstrijd kort stilgelegd omdat er bekers op het veld werden gegooid.

De stand in de Keuken Kampioen Divisie Heracles Almelo 37-82 (+59) PEC Zwolle 37-82 (+55) Willem II 37-67 (+28) Almere City 37-67 (+16)

Avond vol onderbrekingen in Keuken Kampioen Divisie

PEC Zwolle-Roda JC was niet de enige wedstrijd die tijdelijk werd stilgelegd. Ook bij FC Eindhoven-Helmond Sport (0-1) en FC Den Bosch-Almere City (2-2) ging het mis omdat supporters bekers op het veld hadden gegooid. In de Eredivisie gebeurde hetzelfde bij FC Twente-NEC (4-0).

Helmond Sport maakte in de 46e minuut via Jelle Goselink het enige doelpunt van de wedstrijd, waarna de bezoekende fans ogenschijnlijk uit vreugde bekers het veld op gooiden. Scheidsrechter Nick Smit stuurde de spelers vervolgens naar de kleedkamers.

Bij FC Den Bosch-Almere City ging het in de tweede helft mis. Het spel werd stilgelegd na de 2-2 van FC Den Bosch-middenvelder Nick de Groot. Den Bosch was halverwege de eerste helft via Ilias Boumassaoudi op voorsprong gekomen en Álvaro Peña had vlak voor rust 1-1 gemaakt. Hamdi Akujobi zorgde kort na rust voor de 1-2, waarna De Groot Den Bosch aan een punt hielp.

Door het puntenverlies moet Almere City de derde plek op basis van doelsaldo afstaan aan Willem II. De Tilburgers namen pas laat afstand van Jong FC Utrecht. Jizz Hornkamp maakte in de 77e minuut 1-0. Door doelpunten van Wessel Dammers en Jeremy Bokila liep Willem II in de slotfase nog verder uit.

De uitslagen in de 37e speelronde van de Keuken Kampioen Divisie NAC-Heracles 0-3

PEC-Roda JC 3-1

Willem II-Jong FC Utrecht 3-0

FC Den Bosch-Almere City 2-2

MVV-Telstar 2-1

VVV-De Graafschap 2-1

FC Eindhoven-Helmond Sport 0-1

Jong Ajax-Jong AZ 1-2

ADO Den Haag-FC Dordrecht 2-2

TOP Oss-Jong PSV 1-0

VVV en MVV naar play-offs, gelijkspel Advocaat in laatste thuisduel

VVV-Venlo plaatste zich dankzij een 2-1-overwinning op De Graafschap voor de play-offs. De bezoekers uit Doetinchem grepen door het verlies juist naast een nacompetiteplek. In blessuretijd maakte Daan Huisman het winnende doelpunt. VVV was in de 49e minuut via Robin Lathouwers op voorsprong gekomen, terwijl Devin Haen nog geen minuut later de stand gelijk trok.

Ook MVV verzekerde zich van deelname aan de play-offs. De ploeg uit Maastricht won met 2-1 van Telstar door treffers van Jarne Steuckers en Ruben van Bommel. Glynor Plet scoorde voor Telstar, maar dat was niet genoeg. De ploeg had een zege nodig om kans te blijven maken op de play-offs.

Het laatste thuisduel van Dick Advocaat als trainer van ADO Den Haag eindigde in mineur. De ploeg van de 75-jarige coach, die vorige week al werd uitgeschakeld in de strijd om een ticket voor de play-offs, speelde met 2-2 gelijk tegen FC Dordrecht.