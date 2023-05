FC Twente-NEC en drie duels in Eerste Divisie kort gestaakt na gooien bekers

De Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en NEC en drie duels in de Keuken Kampioen Divisie zijn vrijdag tijdelijk gestaakt. Bij alle vier de wedstrijden werden een of meerdere drinkbekers op het veld gegooid.

Bij FC Twente-NEC (4-0) ging het een kwartier na rust mis na een doelpunt van Virgil Misidjan. In de herhaling is te zien dat er door een thuisfan een beker het veld op wordt gegooid, terwijl de aanvaller het doelpunt in de hoek van het veld met de supporters viert.

"We geven hiermee een signaal af", zei scheidsrechter Danny Makkelie in De Grolsch Veste in gesprek met ESPN. "Of het nu één beker is of veel bekers. Het moet gewoon helemaal niet gebeuren. Wees verstandig en drink je drankje gewoon op."