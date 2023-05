Actie met opblaasvoorwerpen baat Feyenoord niet: UEFA deelt opnieuw boetes uit

Feyenoord moet de UEFA boetes van in totaal bijna 40.000 euro betalen vanwege overtredingen tijdens het thuisduel met AS Roma in de kwartfinales van de Europa League. De Rotterdamse club viel in die wedstrijd van vorige maand juist in positief opzicht op met legio opblaasbare voorwerpen op de tribunes.

In een deze week gepubliceerd rapport van de UEFA staat dat Feyenoord voor drie vergrijpen wordt bestraft. De club moet 30.000 euro betalen, omdat supporters trappen op de tribunes blokkeerden. Daarnaast incasseert de Europese voetbalbond 5.500 euro voor het afsteken van vuurwerk en 4.125 euro voor het gooien van objecten.

Onduidelijk is wat er onder "objecten" wordt verstaan. De fans van Feyenoord wilden tegen AS Roma juist het goede voorbeeld geven. Zo toonden ze in de twaalfde minuut van de wedstrijd allemaal opblaasbare objecten, zoals strandballen, zwembanden en krokodillen.

Dat was een ludieke actie na het aanstekerincident van een week eerder. De kraker tegen Ajax in de halve finales van de TOTO KNVB Beker werd tijdelijk gestaakt, omdat Davy Klaassen een vanuit het publiek gegooide aansteker op zijn hoofd kreeg. De Ajax-middenvelder bloedde en moest na het hervatten van de wedstrijd gewisseld worden.

Feyenoord moest vorig seizoen al buidel trekken

In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen AS Roma had trainer Arne Slot de supporters al opgeroepen om zich te gedragen in De Kuip, waar netten hangen om te voorkomen dat er voorwerpen op het veld belanden.

Feyenoord krijgt regelmatig boetes van de UEFA. Vorig seizoen moest de Rotterdamse club een totaalbedrag van circa 650.000 euro aan de voetbalbond overmaken. Dat was een record voor de club. Dit seizoen mocht Feyenoord geen supporters meenemen naar de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League.