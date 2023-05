Witsel (34) stopt na 130 interlands als international van België

Axel Witsel heeft besloten om zich niet meer beschikbaar te stellen voor België. De 130-voudig international wil zich meer focussen op zijn familie en op zijn club Atlético Madrid.

De 34-jarige Witsel begon zijn interlandloopbaan op 26 maart 2008 met een oefenwedstrijd tegen Marokko. Hij speelde zijn laatste interland op 1 december vorig jaar op het WK in Qatar tegen Kroatië (0-0). België werd door dat resultaat uitgeschakeld in de groepsfase.

"Nu is het tijd om meer tijd te besteden aan mijn gezin en om me meer te concentreren op mijn club. Ik dank alle mensen die me hebben laten schitteren in het shirt van de Rode Duivels. Ik wens de nieuwe generatie, waarvan ik zeker weet dat ze ons ongelooflijke momenten gaan laten beleven, veel succes."