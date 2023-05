Heitinga: 'Zolang ik niks hoor, ben ik de hoofdtrainer van Ajax'

John Heitinga weet nog altijd niet of hij ook na dit seizoen als hoofdtrainer van Ajax fungeert. De 39-jarige oud-international probeert te midden van alle onrust zijn spelers klaar te stomen voor het restant van een voor de Amsterdammers zeer teleurstellend verlopen competitie.

"Ik ben wel een beetje klaar met die vragen, maar ik snap ze wel", verzuchtte Heitinga vrijdag aan het eind van een persmoment. Zondag speelt Ajax de uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde FC Groningen.

De ex-verdediger volgde eind januari de ontslagen Alfred Schreuder op en zette daarna een zegereeks in. Maar de laatste weken presteert Ajax weer zwak. De Amsterdammers gingen onderuit tegen PSV in de KNVB-bekerfinale. In de Eredivisie zakten ze naar de derde plaats, met een achterstand van vijf punten op PSV. Daardoor dreigt Ajax deelname aan de lucratieve Champions League mis te lopen, voor het eerst sinds het seizoen 2017/2018.

Nog altijd is het onduidelijk wie na de zomer op de bank bij Ajax zit. Een maand geleden zei de nieuwe technisch directeur Sven Mislintat bij zijn presentatie dat Heitinga op poleposition staat, maar de vraag is of dat na de mindere resultaten van de afgelopen tijd nog steeds zo is.

"We wachten tot de beslissing genomen wordt", zegt Heitinga. "Ik weet niet wanneer dat is. Het gaat niet lang meer duren, het komt dichterbij. Voorlopig richt ik me op Ajax. Als ik informatie heb, deel ik die. Maar die informatie is er nog niet."

Ondertussen wordt Heitinga wel betrokken bij de toekomst van Ajax. "We kijken naar de selectie richting het nieuwe seizoen. Samen met de teammanagers ben ik ook druk bezig geweest met de voorbereiding voor in de zomer. Zolang ik niks hoor, ben ik de hoofdtrainer van Ajax."

Heitinga is hoe dan ook bereid zijn kennis en ervaring te delen met de beleidsbepalers. "Ik ben een jongen van de club en ik ken de spelers heel goed. Dat geldt ook voor de spelers die eraan zitten te komen, omdat ik vanuit de jeugd kom. Het is ook wel logisch dat ze naar mijn mening vragen."

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 31-76 (+47) PSV 31-68 (+47) Ajax 31-63 (+47) AZ 31-61 (+27) FC Twente 31-55 (+28)

Ajax probeert Europa League-voetbal veilig te stellen

Eerst moet Ajax nog het teleurstellende huidige seizoen op een enigszins positieve manier afsluiten. De huidige derde plaats leidt tot een Europa League-deelname, maar zakt Ajax naar plek vier - de voorsprong op AZ bedraagt slechts twee punten - dan wacht een debuut in de Conference League.

"We moeten zorgen dat we Europa League-voetbal gaan spelen. En wellicht, als we heel veel geluk hebben, zit er nog meer in."

Heitinga omschreef de verloren kraker tegen Feyenoord als een van de kantelmomenten in het seizoen. "Toen ik instapte, wonnen we zeven keer op rij. De wedstrijd tegen Feyenoord was daarna heel pijnlijk. Er waren ook duels waarin Mohammed Kudus en Devyne Rensch niet beschikbaar waren. Dit seizoen is het wat minder onze kant opgevallen, waar het vorig jaar juist wel onze kant opviel."

Ajax speelt nog tegen FC Groningen (zondag, uit), FC Utrecht (21 mei, thuis) en FC Twente (28 mei, uit). In de eerste wedstrijd van die reeks kan Heitinga mogelijk een beroep doen op Kudus en Steven Berghuis, die vrijdag deelnamen aan een groot deel van de training. "Richting zondag is het nog wel afwachten."