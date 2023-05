Zondag wordt Feyenoord hoogstwaarschijnlijk kampioen: dit kun je verwachten

Zondag belooft een grote dag te worden voor Feyenoordsupporters. De club speelt om 16.45 uur de kampioenswedstrijd in De Kuip tegen Go Ahead Eagles en gaat die waarschijnlijk winnen. De gemeente en de politie zeggen "goed voorbereid" te zijn op een "groot feest" en de huldiging.

De politie verwacht een "goede sfeer en een "hele drukke stad". "Ook in en rondom De Kuip zal het druk zijn", zegt een politiewoordvoerder. Het stadion van Feyenoord is uitverkocht.

Mocht de voetbalclub winnen, dan is er maandag om 12.00 uur een huldiging op de Coolsingel. De gemeente Rotterdam en de politie verwachten tienduizenden supporters. Zij kunnen zich vanaf 9.00 uur rond het stadhuis verzamelen.

"We kunnen zo'n 100.000 mensen kwijt op de Coolsingel", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NU.nl. "Er is ook een overloopgebied voor als de straat te vol raakt. Daar kunnen mensen de huldiging op schermen meekijken."

Als Feyenoord de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wint, zijn ze landskampioen. De club uit Deventer staat elfde op de lijst dus de kans is groot dat Feyenoord wint. Maar bij gelijkspel of verlies hangt het af van de uitslag van de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard die zondag om 20.00 uur start. In dat geval moeten fans nog even geduld hebben.

Honderden politieagenten ingezet

De politie staat zowel zondag als maandag klaar om alles in goede banen te leiden. Een woordvoerder wilde niet zeggen hoeveel agenten op de been zijn, maar het gaat in ieder geval om honderden. "In overleg worden ook boa's ingezet", zegt de gemeentewoordvoerder.

De gemeente verwacht zondag "een gezellige drukte" als Feyenoord kampioen wordt. Meerdere horecagelegenheden zijn geopend en hebben schermen voor iedereen die de wedstrijd wil zien. "Als we winnen zal de zogenoemde Hofpleinregeling in werking treden. Dat houdt in dat het plein wordt afgesloten voor verkeer", legt de woordvoerder uit.

Supporters worden opgeroepen om met het openbaar vervoer naar Rotterdam te komen als lopen of fietsen niet mogelijk is. De stad zet extra metro's in, maar reizigers moeten rekening houden met omleidingen omdat het centrum van Rotterdam maandag is afgesloten.

Ook NS verwacht "grote drukte" als Feyenoord kampioen wordt. Ze zetten meer en langere treinen in en rond de stad. De spoorwegorganisatie roept op om alleen van de trein gebruik te maken als je naar de huldiging gaat.

'Explosies vormen geen probleem bij huldiging'

In Rotterdam vinden al langere tijd explosies en schietincidenten plaats. Daarvoor zijn meer politieagenten ingezet en wordt er meer toezicht gehouden in bepaalde wijken in de stad.

"Die maatregelen gaan onveranderd door", zegt de politiewoordvoerder. "Alles rondom de wedstrijd komt daar dus bovenop. Maar dat staat de kampioenswedstrijd niet in de weg. De explosies vormen geen aanleiding om een eventuele huldiging op te schorten. Er zijn voldoende agenten en andere veiligheidsmedewerkers op de been om de boel goed te laten verlopen."