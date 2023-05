Engelse pers verkiest Haaland met gigantische voorsprong tot speler van het jaar

Delen via E-mail

Erling Haaland is vrijdag door de Engelse pers uitgeroepen tot speler van het jaar in Engeland. De spits van Manchester City won de verkiezing met overmacht. Chelsea-aanvaller Sam Kerr werd voor het tweede jaar op rij verkozen tot beste voetbalster van het jaar.

Haaland kreeg liefst 82 procent van de stemmen in de verkiezing van de Football Writers' Association. De 22-jarige Noor werd verkozen boven Arsenal-spelers Buyako Saka (tweede) en Martin Ødegaard (derde).

De spits van Manchester City kent een uitstekend debuutseizoen in de Premier League. Haaland schreef onlangs historie door zijn 35e Premier League-treffer te maken van het seizoen.Hij stootte het bijna dertig jaar oude record van Alan Shearer en Andy Cole uit de boeken.

Haaland is de opvolger van Liverpool-aanvaller Mohamed Salah, die vorig jaar werd verkozen tot speler van het jaar. "Dat ik deze prijs in mijn eerste seizoen win, is een grote eer", reageert Haaland op de clubsite. "Dank aan iedereen die op mij heeft gestemd. Nu ga ik mij weer focussen en City aan trofeeën helpen."