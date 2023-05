Beukema zong mee met clublied West Ham: 'Dit is mijn favoriete Engelse club'

Sam Beukema beleefde donderdag een bijzondere avond tegen West Ham United. De AZ-verdediger zat ooit als fan op de tribune van het oude Upton Park, maar stond nu in de halve finales van de Conference League als tegenstander op het veld in Londen.

"Ik heb echt genoten van de sfeer", vertelt Beukema, die met AZ het heenduel in het London Stadium met 2-1 verloor. "Dit was voor mij een bevestiging dat West Ham mijn favoriete Engelse club is."

Beukema ontwikkelde zijn liefde voor West Ham als kind, toen hij met zijn ouders in Londen was. "Ik was een jaar of twaalf, dertien. Mama ging lekker shoppen en ik dook met mijn vader een taxi in naar Upton Park voor de wedstrijd West Ham-Chelsea. Ik was meteen verkocht. Het was Go Ahead Eagles in het kwadraat", zegt de Deventenaar, die jaren bij Go Ahead speelde.

De verdediger speelde nooit op Upton Park, dat in 2016 werd afgebroken. De 'Hammers' hebben sindsdien het olympisch stadion van 2012 als thuishaven. "Beide stadions hebben iets geweldigs, heb ik nu gemerkt. Upton Park was meer Engels, maar in het London Stadium kunnen meer toeschouwers."

Sam Beukema in duel met West Ham-spits Michail Antonio. Foto: Getty Images

'Hebben voor hetere vuren gestaan'

Kort voor de wedstrijd tegen West Ham keek de 24-jarige Beukema nog even goed rond en genoot hij toen het clublied I'm Forever Blowing Bubbles werd gezongen. Hij kent het uit zijn hoofd. "Ik heb zelfs een beetje meegezongen. Maar daarna was ik wel volledig gefocust op de wedstrijd."

Tot zijn tevredenheid hoorde Beukema tijdens de wedstrijd dat de ruim 55.000 West Ham-fans in het stadion ontevreden werden, zeker toen AZ vlak voor rust op 0-1 kwam. "De fanatieke aanhang werd ongeduldig, bij elke doeltrap klonk gefluit. En dat was precies wat we wilden met AZ. Wij bepaalden het tempo van de wedstrijd."

Dat veranderde toen West Ham halverwege de tweede helft via een strafschop op 1-1 kwam. "De sfeer in het stadion sloeg om. West Ham werd sterker en wij hadden niet meer de rust aan de bal. Daardoor verloren we alsnog, maar met 2-1 is de schade te overzien richting de return van volgende week. In de kwartfinales moesten we tegen Anderlecht terugkomen van een 2-0-nederlaag en dat is gelukt. We hebben dus voor hetere vuren gestaan dit Europese seizoen."