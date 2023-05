FC Groningen waarschuwt onderzoeksjournalist die stadionverbod wil omzeilen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

FC Groningen heeft vrijdag gedreigd met aangifte tegen een journalist. De club heeft vernomen dat de journalist komende zondag bij de thuiswedstrijd tegen Ajax wil laten zien hoe je met een stadionverbod alsnog het stadion binnen kunt komen.

Volgens de informatie van FC Groningen is de journalist van plan om undercover op de tribunes van de Euroborg plaats te nemen, samen met de man die het stadionverbod heeft.

De club heeft de politie Groningen en de KNVB inmiddels van de zaak op de hoogte gesteld. In een verklaring wordt de journalist gevraagd om af te zien van zijn plan, "omdat het niet bijdraagt aan de oplossing van de problematiek rond stadionverboden".

"Door het moedwillig naar binnen brengen van deze persoon wordt een ongewenst signaal afgegeven", meldt FC Groningen. "De mediavertegenwoordiger maakt zich bovendien mogelijk schuldig aan een strafbaar feit, waarvoor hij of zij vervolgd kan worden. Het negeren van een stadionverbod, maar ook de uitlokking daarvan, is strafbaar."

De supportersincidenten passen naadloos in het dramatische seizoen van FC Groningen. 'De Trots van het Noorden' is met nog drie Eredivisie-speelrondes te gaan al gedegradeerd en speelt volgend jaar dus in de Keuken Kampioen Divisie.