Familie van spelers en coaches AZ op tribune belaagd door West Ham-fans

Meegereisde familieleden van de spelers en trainers van AZ zijn donderdagavond belaagd door West Ham United-fans tijdens het eerste halvefinaleduel in de Conference League. Zij hebben de wedstrijd uiteindelijk in een ander deel van het London Stadium uitgekeken.

De twee kinderen en de vriendin van AZ-trainer Pascal Jansen behoorden ook tot de meegereisde familieleden die werden belaagd. "Ze waren even geschrokken", zei Jansen na de wedstrijd op zijn persconferentie in het London Stadium.

"Het gebeurde ergens achter de plek waar de reservespelers zaten. Ik weet niet precies waar. Robert kwam net al naar me toe om me gerust te stellen. Iedereen is veilig en in orde. Laten we het daarom niet groter maken dan het is."