AZ vol vertrouwen voor return: 'Publiek keek met afgrijzen naar West Ham'

De spelers en trainer Pascal Jansen zijn ervan overtuigd dat AZ nog ten koste van West Ham United de finale van de Conference League kan halen. De Alkmaarders putten vooral moed uit de eerste helft van het halvefinaleduel donderdag in Londen en spreken van een onnodige 2-1-nederlaag.

"Ik ben niet tevreden, want we hebben verloren. Maar het is nog niet voorbij. We zijn halverwege en hebben nog alle kans om de eindstrijd te halen", zei AZ-trainer Pascal Jansen na afloop in het London Stadium.

Jansen zag zijn ploeg in de eerste helft de controle hebben tegen het veel kapitaalkrachtigere West Ham. "De uitdaging is om in Alkmaar weer die controle te pakken, alleen moet dat dan wel leiden tot grote kansen. We gaan keihard knokken voor een finaleplaats, ik ben vol vertrouwen."

Door een doelpunt vlak voor rust van Tijjani Reijnders leidde AZ halverwege verrassend met 0-1 tegen de nummer vijf van de Premier League. Het leidde tot onvrede bij het thuispubliek. "Ik hoorde het publiek fluiten", vertelde middenvelder Sven Mijnans.

"En ik merkte dat het bij de spelers van West Ham ook niet lekker zat. Ze hadden veel commentaar op de scheidsrechter. Wij bleven ondertussen rustig aan de bal. Het was alleen jammer dat we voor het doel niet veel gevaarlijker waren. Dat moet volgende week anders."

Jansen: "Het stadion viel niet stil, maar het Engelse publiek keek wel vol afgrijzen naar West Ham. We hadden ze precies waar we ze hebben wilden."

Vreugde bij AZ na de 0-1 van Tijjani Reijnders. Foto: Getty Images

'We weten wat we moeten doen'

Toch lukte het AZ niet om te winnen en ook niet om gelijk te spelen in Londen. Halverwege de tweede helft veroorzaakte doelman Mathew Ryan een strafschop, die werd benut door Said Benrahma. En acht minuten later tikte Michail Antonio de 2-1 binnen uit een corner.

Volgens Reijnders was de 1-1 het kantelpunt van de wedstrijd. "Vanaf dat moment stond het publiek van West Ham weer achter de ploeg. En wij konden de bal niet meer lang vasthouden. Het werd overleven in plaats van controleren."

Jansen: "De dynamiek werd anders door de 1-1. We moesten in de slotfase zelfs uitkijken dat de nederlaag niet groter werd dan 2-1, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Met een doelpunt achterstand kan het zeker nog volgende week. Zeker met ons publiek erachter."

Verdediger Sam Beukema haalde nog even de kwartfinale tegen Anderlecht aan, toen AZ de heenwedstrijd met 2-0 verloor en het thuis alsnog rechtzette. "Ik sta hier nu met meer vertrouwen dan na de nederlaag in Brussel. Toen kwam het goed en dus is het nu zeker weer mogelijk. We weten wat we moeten doen."