Nederland kan nóg een extra Champions League-ticket vergeten door verlies AZ

Door de 2-1-nederlaag van AZ bij West Ham United in de eerste ontmoeting in de halve finales van de Conference League kan Nederland dit seizoen niet meer vijfde worden op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Dat betekent dat de Eredivisie in het seizoen 2024/2025 met twee teams rechtstreeks deelneemt aan de Champions League.

Vorige maand al stelde Nederland de zesde plaats op de coëfficiëntenlijst veilig. Die plek leidt tot directe Champions League-deelname voor de kampioen en vicekampioen. De nummer drie van het volgende Eredivisie-seizoen meldt zich halverwege 2024 bovendien in de voorronde van het miljardenbal. In de afgelopen seizoenen had Nederland telkens slechts één direct ticket voor het hoofdtoernooi.

Maar Nederland aasde ook nog op de vijfde plaats, die nu wordt ingenomen door Frankrijk. De competitie die aan het einde van de huidige jaargang deze plek bezet, mag liefst drie clubs rechtstreeks afvaardigen aan de hoofdfase van de Champions League en één in de kwalificaties.

Voorafgaand aan de duels van deze week had de Eredivisie een achterstand van 1,264 punten op de Ligue 1, die dit seizoen geen enkele vertegenwoordiger meer heeft. Alleen als AZ zijn beide halve finales en de eindstrijd van de Conference League zou winnen, zou de Eredivisie dit seizoen nog de Ligue 1 hebben kunnen passeren. Die vlieger gaat niet meer op door het verlies van AZ bij West Ham United.

Stand UEFA-coëfficiëntenlijst 2018-2023 1. Engeland - 108,141

2. Spanje - 92,427

3. Duitsland - 82,356

4. Italië - 80,640

5. Frankrijk - 61,164

6. Nederland - 59,900

7. Portugal - 56,216

8. België - 42,200

9. Schotland - 36,400

10. Oostenrijk - 34,000

Frankrijk is nog lang niet af van Nederland

Kijken we een seizoen vooruit, dan bekleedt Nederland wél de vijfde plaats. Dat komt doordat het relatief zwakke seizoen 2018/2019 wegvalt. De komende jaargang zal voor de Eredivisie in het teken staan van het behouden van die vijfde plek, terwijl tegelijkertijd de voorsprong op nummer zeven Portugal moet worden geconsolideerd. De marge van de Eredivisie op de Ligue 1 in de periode 2019-2024 bedraagt 0,719 punten.