Juventus ontsnapt in slotseconden aan nederlaag in EL, Roma klopt Leverkusen

Juventus is donderdag in de slotseconden ontsnapt aan een nederlaag in de eerste wedstrijd van het tweeluik met Sevilla in de Europa League. De ploeg uit Turijn kwam pas in de slotseconden op 1-1. AS Roma won voor eigen publiek van Bayer Leverkusen (1-0).

Na een zeer vermakelijke openingsfase, waarin Lucas Ocampos (voor Sevilla) en Dusan Vlahovic (voor Juventus) de openingstreffer op hun schoen hadden, was het Youssef En Nesyri die het eerste doelpunt maakte. De spits van Sevilla schoot in de 26e minuut op aangeven van Ocampos beheerst binnen.

In het vervolg was Juventus lange tijd niet bij machte om Sevilla aan het wankelen te brengen. Extra pijnlijk voor de Italianen was het uitvallen van Leonardo Bonucci. Hij speelde zijn vijfhonderdste wedstrijd, maar moest in zijn jubileumwedstrijd vroegtijdig naar de kant met een liesblessure.

Uitgerekend de vervanger van Bonucci, Federico Gatti, stond in de 97e minuut op de juiste plek om de 1-1 binnen te werken. Door zijn treffer zijn Juventus en Sevilla weer helemaal in balans bij de start van de tweede wedstrijd, die volgende week donderdag in Sevilla wordt gespeeld.

Bij Sevilla zat Karim Rekik de hele wedstrijd op de bank. Zijn club is met zes eindzeges recordhouder in de Europa League (voorheen UEFA Cup). Sevilla won het toernooi in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en voor de laatste keer in 2020.

Halve finales Europa League AS Roma-Bayer Leverkusen 1-0

Juventus-Sevilla 1-1

Italiaanse finale nog mogelijk

De winnaar van het tweeluik tussen Juventus en Sevilla neemt het in de finale op tegen AS Roma of Bayer Leverkusen. De eerste wedstrijd tussen die twee ploegen werd met 1-0 gewonnen door AS Roma, dat in de vorige ronde nog te sterk was voor Feyenoord.

Edoardo Bove kroonde zich in het sfeervolle Stadio Olimpico tot matchwinner. De middenvelder werkte na ruim een uur de rebound binnen na een poging van spits Tammy Abraham. Georginio Wijnaldum kwam in de slotfase het veld in voor de doelpuntenmaker.

Bij Bayer Leverkusen had Jeremie Frimpong een basisplek. Mitchel Bakker begon op de bank, maar mocht al vroeg invallen. Met de twee Nederlanders in de ploeg kon Leverkusen weinig gevaar stichten, tot de slotfase. Daarin haalde Bryan Cristante ternauwernood een inzet van Frimpong van de lijn.