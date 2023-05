AZ mag hopen op Conference League-finale na kleine nederlaag bij West Ham

AZ heeft donderdag een kleine nederlaag geleden in de eerste wedstrijd tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League. De Alkmaarders gingen in het London Stadium met 2-1 onderuit tegen de Premier League-club.

Halverwege leidde AZ nog wel verrassend met 0-1. Tijjani Reijnders schoot in de 41e minuut knap raak, maar in de tweede helft herstelde West Ham United de schade. De fysiek sterke Engelse ploeg kwam via een strafschop van Saïd Benrahma in de de 67e minuut op 1-1 en Michail Antonio tikte een kwartier voor tijd de 2-1 binnen. West Ham kreeg daarna nog kansen op een grotere zege, maar kwam niet meer tot scoren.

De Engelse overwinning leidde tot grote vreugde bij de West Ham-supporters, al is het tweeluik nog niet beslist. Over een week is de return in Alkmaar en dan heeft AZ nog een kans om voor de tweede keer in de clubhistorie - in 1981 werd de UEFA Cup-finale bereikt - een Europese eindstrijd te halen.

In de andere halve finale tussen Fiorentina en FC Basel eindigde de heenwedstrijd donderdag in Italië in 1-2. Arthur Cabral scoorde namens Fiorentina in de 25e minuut en Basel-middenvelder Andy Diouf tekende in de 71e minuut voor de 1-1. Zeki Amdouni bepaalde in de blessuretijd de eindstand.

Tijjani Reijnders zet AZ vlak voor rust verrassend op voorsprong. Foto: Getty Images

Ryan voorkomt met vingertoppen goal West Ham

Dat er niet alleen voor AZ maar ook voor West Ham United donderdag in Londen veel op het spel stond, bleek uit het feit dat het London Stadium uitverkocht was. 60.000 toeschouwers, onder wie zo'n 3.000 AZ-fans, zagen dat de kapitaalkrachtige Premier League-club, die al 58 jaar op een Europese prijs wacht, in de eerste helft beter was. Uitgespeelde kansen leverde dat alleen niet op.

Benrahma was na dertien minuten met een diagonaal schot in de verre hoek nog het dichtst bij de openingstreffer voor West Ham. AZ-doelman Mathew Ryan voorkwam met zijn vingertoppen de 1-0, waarna de Australiër nog een paar keer bij de les was bij gevaarlijke momenten.

AZ zette daar aanvallend weinig tegenover. De ploeg van coach Pascal Jansen had moeite met het fysieke spel van de thuisploeg en miste kracht voor het doel. Schotjes van Sven Mijnans en Jens Odgaard konden de defensie van West Ham niet verontrusten.

In de 41e minuut kreeg AZ eindelijk eens aanvallend ruimte. De bal kwam bij Reijnders, die alle tijd had om uit te halen en daar wel raad mee wist. Met een laag en hard schot in de korte hoek klopte de middenvelder doelman Alphonse Aréola, waardoor de Eredivisionist verrassend met een 0-1-voorsprong ging rusten.

AZ-doelman Matthew Ryan veroorzaakt op knullige wijze een strafschop door Jarrod Bowen in diens gezicht te raken. Foto: Pro Shots

Ryan veroorzaakt strafschop

De achterstand was een flinke tik voor West Ham. De onrust was zichtbaar in het spel van de Engelsen, al was er in de 61e minuut wel eindelijk een goede aanval van de ploeg van manager David Moyes. Viervoudig Engels international Jarrod Bowen schoot in de korte hoek naast.

In de 67e minuut werd het toch 1-1 en dat mocht Ryan zich aanrekenen. De uitkomende AZ-keeper miste bij een voorzet de bal en raakte Bowen hard op het hoofd, nadat de aanvaller al had gekopt. West Ham kreeg een strafschop, die door Benrahma feilloos werd binnengeschoten.

West Ham wilde vervolgens meer. De Engelsen zetten AZ onder druk en dat resulteerde in de 75e minuut in de 2-1. Yukinari Sugawara haalde een kopbal uit een corner nog van de lijn, maar in de rebound tikte Antonio wel binnen.