AZ begint met Van Brederode en Mees de Wit aan halve finale tegen West Ham

AZ begint donderdag met Mees de Wit en Myron van Brederode aan de heenwedstrijd tegen West Ham United in de halve finales van de Conference League. Van Brederode krijgt in het London Stadium de voorkeur boven Mayckel Lahdo.

AZ mist tegen West Ham linksbuiten Jesper Karlsson, die al weken met fysieke problemen kampt. Hij wordt meestal vervangen door de negentienjarige Van Brederode en dat is nu weer het geval. De één jaar oudere Zweed Lahdo was de andere optie voor trainer Pascal Jansen.

AZ hoopt tegen het kapitaalkrachtigere West Ham United te stunten en zo voor het eerst sinds 1981 (UEFA Cup) een Europese finale te bereiken. De tweevoudig landskampioen staat voor het eerst sinds 2005 in een Europese halve finale, toen Sporting CP na verlenging te sterk was.

De heenwedstrijd tussen AZ en West Ham begint om 21.00 uur in het London Stadium en staat onder leiding van de Turkse arbiter Halil Umut Meler. Over een week is de return in Alkmaar.