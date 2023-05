Feyenoord-fans azen op kaartjes uitvak, Go Ahead waarschuwt voor doorverkoop

Go Ahead Eagles heeft donderdag de eigen fans gewaarschuwd voor het doorverkopen van hun tickets voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord van zondag. De Rotterdammers kunnen in dat duel de landstitel veiligstellen en de kaarten zijn daardoor enorm gewild.

"Go Ahead wil benadrukken dat het doorverkopen van wedstrijdkaarten voor Feyenoord-uit verboden is", schrijft de club in een verklaring. Volgens Go Ahead riskeren fans die hun kaartje aanbieden een landelijk stadionverbod van achttien maanden en een boete van maximaal 450 euro.