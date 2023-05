Bedrijvig Sparta haalt langdurig geblesseerde Warmerdam weg bij FC Utrecht

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Django Warmerdam maakt komende zomer de overstap van FC Utrecht naar Sparta Rotterdam. De 27-jarige linksback komt transfervrij over en tekent voor twee seizoenen op Het Kasteel.

Warmerdam is de derde zomeraanwinst van Sparta. De huidige nummer zes van de Eredivisie maakte eerder de komst van Saïd Bakari en Pelle Clement (beiden RKC) bekend. Sparta zocht een nieuwe linksback omdat Mica Pinto zo goed als zeker transfervrij vertrekt.

Warmerdam is sinds november niet in actie gekomen voor FC Utrecht. De verdediger liep in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Sportlust '46 (0-3) een zware knieblessure op.