Milan houdt geloof ondanks verlies tegen Inter: 'Één moment kan alles veranderen'

Bij AC Milan is er ondanks de 0-2-nederlaag tegen stadgenoot Internazionale nog hoop dat de Champions League-finale kan worden bereikt. Trainer Stefano Pioli stelt dat zijn ploeg vooral pech heeft gehad.

Milan stond woensdag in San Siro al heel snel met 0-2 achter door goals van Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan. Inter kreeg zelfs kansen op meer; zo raakte Hakan Çalhanoglu de paal.

"Inter was in de eerste helft beter en scoorde twee keer. Wij waren na rust beter, maar scoorden niet. Inter was gewoon efficiënter en wij maakten te veel fouten", analyseerde Pioli.

"Het moge duidelijk zijn dat we in de beginfase geconcentreerder hadden moeten zijn. Dit is niet het resultaat dat we wilden, maar we moeten erin blijven geloven. In de return kan één moment alles veranderen."

Volgens Pioli beseffen de Milan-spelers dat ook. "Ze weten dat dit niet goed genoeg was. Ze zijn teleurgesteld, maar zijn zich ervan bewust dat er nog een kans is om de situatie om te draaien."

Inzaghi: 'We weten hoe het werkt'

Inter-coach Simone Inzaghi was uiteraard een stuk positiever, al bleef hij voorzichtig. "Ik ben heel tevreden. De eerste helft was uitzonderlijk. We hadden echt meer dan twee doelpunten kunnen maken", zei hij.

"Maar we hebben al een paar rondes overleefd en we weten hoe het werkt. We zijn er nog niet. Volgende week hebben we het thuisvoordeel. We moeten nog één keer alles geven om onze droom te laten uitkomen."

Inzaghi was blij met de manier waarop zijn spelers (onder wie Denzel Dumfries en invaller Stefan de Vrij) zich in de derby lieten zien. "Ze waren overal en gingen voor elkaar door het vuur."