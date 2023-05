Inter zet grote stap richting CL-finale dankzij bliksemstart in derby tegen Milan

Internazionale heeft woensdag een grote stap richting de Champions League-finale gezet. De ploeg van trainer Simone Inzaghi rekende na een flitsende start met 0-2 af met stad- en stadiongenoot AC Milan.

Door doelpunten van Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan stond het na elf minuten al 0-2 in San Siro. Die marge had nog flink groter kunnen zijn. Hakan Çalhanoglu raakte in de zestiende minuut de paal en na tussenkomst van de VAR draaide scheidsrechter Jesus Gil Manzano nog voor de pauze een aan Inter gegeven strafschop terug.

Na rust werd er niet meer gescoord, waardoor Inter met een goed gevoel kan toewerken naar de return volgende week dinsdag in Giuseppe Meazza. Milan raakte halverwege de tweede helft via Sandro Tonali nog wel de paal. Denzel Dumfries speelde de hele wedstrijd bij Inter, terwijl zijn landgenoot Stefan de Vrij in de zeventigste minuut inviel.

Voor Inter zou het de eerste keer sinds het seizoen 2009/2010 zijn dat de Champions League-finale wordt bereikt. Destijds wist de club uit Milaan met onder meer Wesley Sneijder in het elftal het miljoenenbal te winnen.

Dinsdag eindigde de andere halve finale in de Champions League tussen Real Madrid en Manchester City in 1-1. De return van die wedstrijd is volgende week woensdag in het Etihad Stadium.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Inter rekent binnen elf minuten af met AC Milan

Het eerste doelpunt in San Siro lag er al na acht minuten in en was bijzonder fraai. Uit een corner kwam de bal op heuphoogte bij Dzeko terecht. De Bosniër wist de binnenkant van zijn voet tegen de bal te krijgen en schoot raak in de kruising.

Ook de 0-2 van Mkhitaryan nog geen vier minuten later zat er mooi in. De Armeniër mocht zomaar doorlopen en schoot de bal dwars door het midden binnen. In de zestiende minuut pegelde Çalhanoglu de bal van zo'n 20 meter tegen de paal. Uit de rebound waren Mkhitaryan en Nicolò Barella bijna alsnog trefzeker.

In de 31e minuut leek Inter nog een uitgelezen kans te krijgen om de marge te vergroten toen Jesus Gil Manzano naar de stip wees. De Spaanse arbiter oordeelde dat spits Lautaro Martínez naar de grond was gewerkt, maar na het bestuderen van de beelden vond hij de overtreding te licht.

Na rust had AC Milan het betere van het spel, maar Inter bleef relatief eenvoudig overeind. In de 63e minuut raakte Tonali met een hard schot de buitenkant van de paal. In blessuretijd schoot Milan pas voor het eerst tussen de palen, al was de inzet van Tommaso Pobega veel te zwak om Inter-doelman en oud-Ajacied André Onana aan het wankelen te brengen.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.