AZ kan dankzij speciale schoen beschikken over Odgaard tegen West Ham United

AZ kan donderdag in de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United beschikken over Jens Odgaard. De 24-jarige Deen kampt met een teenblessure, maar kan met een aangepaste schoen toch spelen.

Odgaard viel afgelopen zaterdag tegen Ajax kort voor rust uit. Hij had nog last van de teenblessure die hij twee weken eerder opliep tijdens de ontmoeting met RKC Waalwijk.

"Hij is naar de orthopeed geweest", zei trainer Pascal Jansen een dag voor het duel op een persconferentie in Londen. "Die schoen was tegen Ajax nog niet af en dat heeft hij gevoeld. Daarom moest hij van het veld af. Nu die schoen wel af is, kan hij gewoon spelen."

Het meedoen van Odgaard is een meevaller voor Jansen, die zijn gehele linkerflank tegen West Ham mist. Linksback Milos Kerkez is geschorst en Jesper Karlsson is nog altijd geblesseerd. "Met die spelers erbij zijn we sterker, maar ik heb alle vertrouwen in de jongens die het morgen gaan doen", vertelde Jansen.

Foto: ANP

Jansen terug op geboortegrond

Voor de vijftigjarige Jansen betekent het verblijf in Londen een terugkeer naar zijn geboortestad. Zijn ouders zijn de Britse zangeres Sue Chaloner en de Nederlandse toetsenist Hans Jansen. "Het voelt meteen heel vertrouwd als je je voeten op Engelse grond zet."

Jansen arriveerde afgelopen weekend al in Londen om de wedstrijd van West Ham tegen Manchester United (1-0) bij te wonen. "Ik ben heel blij dat ik die wedstrijd heb gezien. Sinds de loting heb ik ze gevolgd en gemerkt dat ze per wedstrijd anders kunnen spelen. Nu heb ik een allroundbeeld van waar ze toe in staat zijn."

"Ze hebben heel veel power. Dat is ook niet vreemd op het niveau van de Premier League. Wij moeten het hebben van ons positiespel, al moeten we niet denken negentig minuten lang weg te kunnen blijven uit de duels. Die moeten we ook aangaan als dat nodig is."

Met welk resultaat Jansen donderdag tevreden is, liet hij in het midden. "We zijn uiteraard niet kansloos. We zullen niet naïef moeten spelen, maar wel van onze eigen kracht uit moeten gaan."