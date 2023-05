Overzicht: Alle zomertransfers in de Eredivisie

De transfermarkt in Nederland gaat pas op 9 juni open, maar er zijn al heel veel mutaties bekend. Bekijk hier het overzicht van de aanwinsten en vertrekkers per Eredivisie-club.

Ajax

Nieuw: Mohamed Daramy (FC Kopenhagen, was verhuurd), Kik Pierie (Excelsior, was verhuurd)

Weg: Lorenzo Lucca (Pisa, was gehuurd), Maarten Stekelenburg (stopt)

AZ

Nieuw: Mees Bakker (De Graafschap, was verhuurd), Jelle Duin (Aarhus GF, was verhuurd), Kenzo Goudmijn (Excelsior, was verhuurd), Peter Vindahl Jensen (1. FC Nürnberg, was verhuurd), Peer Koopmeiners (Excelsior, was verhuurd)

Weg: Zinho Vanheusden (Internazionale, was gehuurd)

FC Emmen

Nieuw: -

Weg: Mohamed Bouchouari (Anderlecht, was verhuurd), Mark Diemers (Feyenoord, was verhuurd)

Excelsior

Nieuw: Luuk Admiraal (SV Spakenburg, was verhuurd)

Weg: Maxime Awoudja (geen club), Marouan Azarkan (Feyenoord, was gehuurd), Vicente Besuijen (Aberdeen, was gehuurd), Michael Chacón (Helmond Sport), Kenzo Goudmijn (AZ, was gehuurd), Peer Koopmeiners (AZ, was gehuurd), Kik Pierie (Ajax, was gehuurd), Arthur Zagré (AS Monaco, was gehuurd)

Feyenoord

Nieuw: Marouan Azarkan (Excelsior, was verhuurd), Francesco Antonucci (FC Volendam, was verhuurd), Naoufal Bannis (FC Eindhoven, was verhuurd), Thomas van den Belt (PEC Zwolle), Róbert Bozeník (Boavista, was verhuurd), Christian Conteh (Dynamo Dresden, was verhuurd), Denzel Hall (ADO Den Haag, was verhuurd), Ramon Hendriks (FC Utrecht, was verhuurd), Thijs Jansen (TOP Oss, was verhuurd), Ramiz Zerrouki (FC Twente)

Weg: Mark Diemers (geen club), Oussama Idrissi (Sevilla, was gehuurd) Ofir Marciano (geen club), Jacob Rasmussen (Fiorentina, was gehuurd), Sebastian Szymanski (Dynamo Moskou, was gehuurd), Tein Troost (NAC Breda), Timon Wellenreuther (Anderlecht, was gehuurd)

Fortuna Sittard

Nieuw: Ivor Pandur (Hellas Verona), Michael Verrips (FC Groningen, was verhuurd)

Weg: Kristijan Bistrovic (CSKA Moskou, was gehuurd), Thomas Buitink (Vitesse, was gehuurd), Gianmarco Cangiano (Bologna, was gehuurd), Yanick van Osch (geen club), Ivor Pandur (Hellas Verona, was gehuurd), Richie Musaba (geen club)

Go Ahead Eagles

Nieuw: Luca Everink (TOP Oss)

Weg: Martijn Berden (VVV-Venlo), José Fontán (Celta Vigo, was gehuurd), Jay Idzes (geen club), Fredrik Oppegard (PSV, was gehuurd), Darío Serra (Valencia, was gehuurd)

sc Heerenveen

Nieuw: -

Weg: Joost van Aken (geen club), Jeffrey Bruma (geen club), Antoine Colassin (Anderlecht, was gehuurd), Rami Al Hajj (geen club), Sydney van Hooijdonk (Bologna, was gehuurd)

Heracles Almelo

Nieuw: Melih Ibrahimoglu (Admira Wacker)

Weg: Héritier Deyonge (geen club), Abdenego Nankishi (Werder Bremen, was gehuurd)

NEC

Nieuw: Sontje Hansen (Jong Ajax), Mees Hoedemakers (SC Cambuur), Daan Maas (TOP Oss, was verhuurd), Joep van der Sluijs (TOP Oss, was verhuurd)

Weg: Andri Fannar Baldursson (Bologna, was gehuurd), Mattijs Branderhorst (geen club), Ilias Bronkhorst (geen club), Jordy Bruijn (geen club), Thibo Baeten (Beerschot), Landry Dimata (Espanyol, was gehuurd), Souffian El Karouani (FC Utrecht), Iván Márquez (geen club), Anthony Musaba (AS Monaco, was gehuurd), Terry Lartey Sanniez (geen club), Joep van der Sluijs (geen club), Mathias De Wolf (geen club)

PEC Zwolle

Nieuw: Eliano Reijnders (Jong FC Utrecht, was verhuurd), Stijn Meijer (SC Verl, was verhuurd)

Weg: Thomas van den Belt (Feyenoord), Melayro Bogarde (Hoffenheim, was gehuurd), Jan Hoekstra (FC Groningen, was gehuurd)

PSV

Nieuw: Timo Baumgartl (Union Berlin, was verhuurd), Richard Ledezma (New York City, was verhuurd), Philipp Max (Eintracht Frankfurt, was verhuurd), Fredrik Oppegard (Go Ahead Eagles, was verhuurd), Maximiliano Romero (Racing Club, was verhuurd), Yorbe Vertessen (Union SG, was verhuurd)

Weg: Jarrad Branthwaite (Everton, was gehuurd), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund, was gehuurd), Sávio (Troyes, was gehuurd), Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers, was gehuurd)

RKC Waalwijk

Nieuw: Jeroen Houwen (Vitesse), David Min (Telstar, was gehuurd), Aaron Meijers (Sparta Rotterdam)

Weg: Saïd Bakari (Sparta Rotterdam), Mika Biereth (Arsenal, was gehuurd), Pelle Clement (Sparta Rotterdam), Iliass Bel Hassani (geen club), Florian Jozefzoon (geen club), Julen Lobete (Celta Vigo, was gehuurd) Hans Mulder (stopt), Joel Pereira (geen club)

Sparta Rotterdam

Nieuw: Saïd Bakari (RKC Waalwijk), Charles-Andreas Brym (FC Eindhoven, was verhuurd), Pelle Clement (RKC Waalwijk), Jason Lokilo (Istanbulspor), Django Warmerdam (FC Utrecht)

Weg: Adil Auassar (stopt), Tim Coremans (geen club), Aaron Meijers (RKC Waalwijk), Elias Hoff Melkersen (Hibernian FC, was gehuurd), Younes Namli (geen club), Mica Pinto (geen club), Koki Saito (Lommel SK, was gehuurd), Shurandy Sambo (Jong PSV, was gehuurd)

FC Twente

Nieuw: -

Weg: Denilho Cleonise (geen club), Manfred Ugalde (Lommel SK, was gehuurd), Anass Salah-Eddine (Jong Ajax, was gehuurd), Ramiz Zerrouki (Feyenoord)

FC Utrecht

Nieuw: Remco Balk (SC Cambuur, was verhuurd), Souffian El Karouani (NEC), Djevencio van der Kust (was verhuurd), Mimoun Mahi (SC Cambuur, was verhuurd)

Weg: Vasilios Barkas (Celtic, was gehuurd), Can Bozdogan (Schalke 04, was gehuurd), Anthony Descotte (Charleroi, was gehuurd), Bas Dost (geen club), Ramon Hendriks (Feyenoord, was gehuurd), Naoki Maeda (Nagoya Grampus, was gehuurd), Thijmen Nijhuis (geen club), Modibo Sagnan (Real Sociedad, was gehuurd), Amin Younes (Ettifaq FC, was gehuurd)

Vitesse

Nieuw: Nikolai Baden Frederiksen (Ferencváros, was verhuurd), Thomas Buitink (Fortuna Sittard, was verhuurd), Daan Huisman (VVV-Venlo, was verhuurd)

Weg: Bartosz Bialek (VfL Wolfsburg, was gehuurd), Matús Bero (geen club), Ryan Flamingo (Sassuolo, was gehuurd), Tomás Hájek (geen club), Jeroen Houwen (RKC Waalwijk), Kacper Kozlowski (Brighton & Hove Albion, was gehuurd), Mohamed Sankoh (VfB Stuttgart, was gehuurd), Kjell Scherpen (Brighton & Hove Albion, was gehuurd), Sondre Tronstad (geen club), Gabriel Vidovic (Bayern München, was gehuurd)

FC Volendam

Nieuw: Koen Blommestijn (Telstar, was verhuurd)