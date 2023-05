Giménez mist volgende twee Europese duels Feyenoord na rood tegen AS Roma

Santiago Giménez moet de komende twee Europese duels van Feyenoord vanaf de kant bekijken. De Mexicaanse spits is geschorst vanwege zijn rode kaart in de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma.

Door de schorsing mist Giménez de eerste twee wedstrijden in waarschijnlijk de Champions League. Feyenoord ligt op koers voor de landstitel en daarmee een rechtstreeks ticket voor het miljoenenbal.

Giménez is geschorst naar aanleiding van de rode kaart die hij heeft gekregen in de verlenging tegen AS Roma De spits maakte een forse overtreding op verdediger Gianluca Mancini en kreeg direct rood.

Dit seizoen was Giménez in Europees verband goed voor vijf doelpunten (allemaal in de Europa League). In de Eredivisie staat de teller van de Mexicaan op veertien doelpunten.

Giménez hoopt zondag met Feyenoord de landstitel veilig te stellen. De ploeg van trainer Arne Slot speelt dan in eigen huis tegen Go Ahead Eagles en heeft aan een overwinning genoeg voor het kampioenschap. Het duel begint om 16.45 uur in De Kuip.

