Feyenoord moet kampioenschap binnenhalen zonder geblesseerde Trauner

Feyenoord moet het zondag in de kampioenswedstrijd en ook in de twee speelrondes daarna zonder Gernot Trauner stellen. De verdediger heeft tijd nodig om te herstellen van een knieblessure.

In de speelronde daarvóór was Trauner er thuis tegen FC Utrecht (3-1-winst) ook niet bij, al had dat niet met zijn knie te maken. De 31-jarige Oostenrijker was toen ziek.