Uitblinker Mats Seuntjens verruilt RKC Waalwijk na half jaar voor FC Utrecht

Mats Seuntjens vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht. De 31-jarige multifunctionele aanvaller vertrekt na een half jaar transfervrij bij RKC Waalwijk. Seuntjens tekent in Utrecht voor een jaar, met een optie op een extra seizoen.

Sinds zijn komst in januari maakte Seuntjens indruk bij RKC, dat hem overnam van Fortuna Sittard. In negentien Eredivisie-duels maakte hij vier treffers en gaf hij acht assists. Daarmee had de spelverdeler een belangrijk aandeel in de negende plaats van de Brabanders.