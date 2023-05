Voor AZ-tegenstander West Ham United was de Conference League lange tijd bijzaak in een uiterst moeizaam Premier League-seizoen. Maar nu een van de rijkste clubs van Europa in de halve finales staat, kan het in Engeland weinig aansprekende toernooi opeens voor een zeldzaam hoogtepunt zorgen: de eerste prijs in 43 jaar.

Als Declan Rice half april op het veld van het London Stadium met een solo opstoomt naar het doel van KAA Gent, jogt West Ham-manager David Moyes langs de zijlijn met zijn aanvoerder mee. "Ik probeerde Declan bij te houden", zegt de Schot na de 4-1-zege van zijn ploeg met een grote glimlach. "Maar jammer genoeg lukte dat niet."

Moyes is meestal zeer ingetogen. Maar na de fraaie goal van Rice - de beslissende 3-1 in het tweeluik met Gent in de kwartfinales van de Conference League - is hij zo blij als een kind. De ervaren coach springt, balt zijn vuisten, juicht, en zwaait naar zijn vrouw Pamela en broer Kenny op de tribune. Het gelukzalige moment duurt meer dan een halve minuut.

"Wat een geweldige prestatie is dit", jubelt Moyes voor de camera van BT Sport. "We hebben een zwaar seizoen gehad, maar door de Europese wedstrijden zijn er toch een heleboel positieve dingen gebeurd. Het Conference League-succes heeft de band tussen de spelers ontzettend versterkt. En ook de relatie met de fans is beter geworden. Het is heel bijzonder dat we weer in de halve finales staan."

West Ham stond vorig seizoen al in de halve eindstrijd van de Europa League, waarin Eintracht Frankfurt over twee duels te sterk was. 'The Irons' bewijzen zo dat er wel degelijk Premier League-clubs zijn die hun neus níét ophalen voor de Europese competities onder de Champions League.

Gek is dat niet; het roemruchte West Ham snakt naar succes. De laatste prijs is de FA Cup van 1980. De enige twee Europese finales van de Londense club waren in een nog verder verleden (1965 en 1976). "De Conference League winnen zou alles betekenen voor ons", zei Moyes voor de return tegen Gent. "Het is zo lang geleden dat West Ham een trofee omhoog mocht houden. Die prijzendroogte is een ontzettend grote stimulans voor ons."

Erelijst West Ham United Europacup II : 1965

: 1965 FA Cup: 1964, 1975, 1980

West Ham staat vijftiende op lijst van rijkste clubs

Het had weinig gescheeld of Moyes had donderdag in het thuisduel met AZ (aftrap 21.00 uur) helemaal niet op de bank gezeten bij West Ham. De voormalige manager van Everton en Manchester United staat al maanden onder druk vanwege de slechte resultaten in de competitie. Na een knappe zevende plek in het vorige Premier League-seizoen verloor West Ham deze jaargang meer dan de helft van zijn duels (18 nederlagen in 35 wedstrijden).

Het dieptepunt was de zeer pijnlijke thuisnederlaag tegen Newcastle van begin april (1-5). Bij de volgende wedstrijd - op bezoek bij Fulham - riepen West Ham-fans met spandoeken ("Moyes Out") en spreekkoren ("je weet niet waar je mee bezig bent") om het vertrek van Moyes. Maar de coach overleefde, door een nipte 0-1-overwinning.

De West Ham-supporters zijn niet alleen ontevreden over de vele nederlagen. Ze vinden ook dat Moyes te weinig risico's neemt en zijn ploeg voorspelbaar en saai laat spelen. De oud-verdediger hecht vooral aan een goede organisatie en gokt vaak op de counter. Het is niet voor niks dat verdedigende middenvelder Rice het gezicht van het elftal is.

West Ham heeft voldoende financiële mogelijkheden om een beter voetballende ploeg samen te stellen. De Londenaren zijn volgens onderzoeksbureau Deloitte de nummer vijftien op de lijst van de rijkste clubs ter wereld, met een omzet van ruim 300 miljoen euro in het seizoen 2021/2022. Daarmee staat West Ham tussen Champions League-halvefinalisten Internazionale en AC Milan in. Ter vergelijking: AZ werkt met een begroting van rond de 32 miljoen euro.

West Ham investeerde afgelopen zomer liefst 182 miljoen euro in de selectie. Maar aanwinsten als voormalig PSV- en PEC Zwolle-spits Gianluca Scamacca (36 miljoen euro), Maxwel Cornet (21 miljoen euro), Emerson Palmieri (15 miljoen euro) en Thilo Kehrer (12 miljoen euro) hebben niet kunnen overtuigen. "We wilden verder groeien met de ploeg", zei Moyes vorige maand tegen Sky Sports. "Maar ik moet eerlijk zijn: het heeft niet zo goed gewerkt als ik zou willen."

David Moyes (rechts) wil historie schrijven met West Ham United. Foto: REUTERS

West Ham is nog ongeslagen in Conference League

De Europese campagne is voor Moyes en zijn ploeg al het hele seizoen een fijne afleiding van de sores in eigen land. In de Conference League is West Ham voorlopig onverslaanbaar. Het team staat na twaalf duels op elf zeges en één gelijkspel.

"Europees voetbal is heel goed voor ons geweest", aldus Moyes, die alleen een Charity Shield met Manchester United (2013) op zijn erelijst heeft staan. "Als je eenmaal van Europees succes hebt geproefd, dan wil je steeds meer. We gaan er alles aan doen om de finale te halen. De datum van de eindstrijd in Praag (7 juni, red.) staat rood omcirkeld in mijn agenda."

Door de zege op Manchester United van afgelopen weekend (1-0) kan West Ham zich volledig op de Conference League richten, omdat handhaving in Premier League zo goed als zeker is. Zo kan een seizoen vol chagrijn toch nog heel vrolijk worden.

"Is het niet ongelooflijk dat West Ham United nu de favoriet is om de Conference League te winnen?", vroeg Moyes zich voor de return tegen Gent af. "We geloven echt in een prachtig einde van dit lastige seizoen."