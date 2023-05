AZ ook in eerste halvefinaleduel met West Ham zonder geblesseerde Karlsson

AZ moet het donderdagavond ook in de eerste halve finale van de Conference League zonder Jesper Karlsson doen. De aanvaller is niet fit genoeg om mee te reizen naar Londen voor het uitduel met West Ham United.

Karlsson is door een bovenbeenblessure al weken niet inzetbaar bij AZ. De Zweed speelde op 13 april voor het laatst, in de verloren uitwedstrijd tegen Anderlecht in de kwartfinales. Hij deed toen als invaller kort mee, maar kreeg een terugslag.

Door zijn slepende blessure miste Karlsson de return tegen Anderlecht en vier wedstrijden in de Eredivisie. Begin dit seizoen stond de aanvaller ook al wekenlang aan de kant door blessureleed.

Zijn afwezigheid is een domper voor trainer Pascal Jansen. Karlsson is een van de belangrijkste spelers bij AZ. Hoewel de negenvoudig international wordt geteisterd door blessureleed, was hij dit seizoen al goed voor tien doelpunten en acht assists.

Jansen kan tegen West Ham ook al niet over Milos Kerkez beschikken. De jonge vleugelverdediger, die dit seizoen bijna alle wedstrijden van AZ speelde, is geschorst. De selectie van AZ bestaat uit 22 spelers.

De eerste ontmoeting tussen AZ en West Ham United begint donderdag om 21.00 uur. De return in het AFAS Stadion is een week later. De winnaar van het tweeluik neemt het op 7 juni in de finale op tegen Fiorentina of FC Basel.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.