Clubicoon Busquets vertrekt na achttien jaar transfervrij bij FC Barcelona

Sergio Busquets gaat FC Barcelona komende zomer na achttien jaar verlaten. De 34-jarige middenvelder vertrekt na dit seizoen transfervrij bij de Catalaanse club.

Door het besluit van Busquets eindigt er een tijdperk in Barcelona. Hij was de laatste overgebleven speler van de gouden generatie die onder Josep Guardiola Europa veroverde. Onder anderen Carles Puyol, Andrés Iniesta, Gerard Piqué en Xavi - dit jaar zijn trainer - hingen hun voetbalschoenen al aan de wilgen.

Ondanks zijn 34-jarige leeftijd is Busquets ook dit seizoen een vaste waarde bij FC Barcelona, dat komend weekend op bezoek bij Espanyol de landstitel in Spanje kan veroveren. Het zou voor Busquets zijn negende titel in het shirt van de club zijn.

Het is nog onbekend waar Busquets zijn carrière vervolgt. Hij wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar een club uit Saoedi-Arabië of de Verenigde Staten. Busquets zette eind december al een punt achter zijn interlandcarrière. Met Spanje won hij in 2010 ten koste van Oranje het WK.