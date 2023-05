Van zondebok tot spil van kampioensteam: Barça houdt weer van Frenkie de Jong

Frenkie de Jong werd vorig jaar bijna weggepest bij FC Barcelona, maar hij was standvastig en besloot bij zijn droomclub te blijven. Nu is de brede glimlach weer helemaal terug bij de dribbelaar, die op het punt staat zijn eerste landstitel in Spanje te veroveren.

"De artiest", "De meester van de passing" en "De beste van het feest". Het zijn zomaar drie loftuitingen die de Spaanse media voor De Jong overhadden na de laatste wedstrijd van FC Barcelona. Daarin hielp hij Barça met een assist aan de winst op Osasuna en zette hij zijn club op matchpoint in de titelstrijd.

De Jong is van grote waarde voor FC Barcelona, vindt de Spaanse journalist David Clúpes van Catalunya Ràdio. "Dit is zonder twijfel zijn beste seizoen in Barcelona. Hij is een van de belangrijkste spelers van dit elftal en ik kan me niet voorstellen dat iemand bij de club hem nog kwijt wil."

Het contrast met het begin van het seizoen is enorm. Toen speelde de club keiharde spelletjes om van De Jong af te komen. Zo onderhandelde FC Barcelona tegen zijn in met Manchester United en dwong voorzitter Joan Laporta hem openlijk om salaris in te leveren, onder meer om de komst van andere sterspelers mogelijk te maken.

En daar bleef het niet bij: details van zijn gigantische contract verschenen plotseling in de Spaanse media, waarna ook een deel van de fans zich tegen hem keerde. "Dat hij gepest werd, was wel duidelijk", zegt Clúpes.

Wanneer wordt FC Barcelona kampioen? FC Barcelona kan de landstitel zondagavond veiligstellen door te winnen bij stadgenoot Espanyol (aftrap 21.00 uur).

Er is ook een kleine kans dat FC Barcelona al eerder op de dag kampioen is. Dat is het geval als Atlético Madrid (tegen Elche) verliest én Real Madrid zaterdagavond niet wint van Getafe.

Na dit weekend staan er nog vier speelrondes op het programma in La Liga.

De Jong zat vaker op de bank dan hem lief was

De Jong bevond zich een jaar geleden in een wespennest. Hij werd door een deel van de fans uitgescholden en kreeg in de beginfase van het seizoen - misschien niet geheel onverwacht - niet altijd een basisplaats. Xavi gaf de voorkeur aan een middenveld met Sergio Busquets, Pedri en Gavi.

Er waren redenen genoeg om te vertrekken, maar toch bleef de middenvelder bij de club waarover hij als klein jongetje al sprak. Hij was en is erop gebrand te slagen in Camp Nou, het stadion dat hij in 2015 met zijn vriendin en inmiddels verloofde Mikky Kiemeny nog bezocht als fan.

"Je merkt aan alles dat De Jong vanaf het eerste moment bij FC Barcelona vastberaden is om te slagen", zegt de Spaanse journalist Santi Ovalle, die werkzaam is voor onder meer het radiostation Cadena SER. "Dit was en is zijn droomclub. Dat heeft hij meerdere keren gezegd."

Andersom is de waardering van de trouwe FC Barcelona-fans er ook, vertelt Clúpes. "Ze zien in hem een speler die de door Johan Cruijff geïntroduceerde speelstijl van de club vertegenwoordigt. Er wordt veel van hem verwacht. Dan is het ook lastig om aan al die verwachtingen te voldoen."

Frenkie de Jong en zijn vriendin Mikky Kiemeny in 2015 als fan in Camp Nou. Foto: Instagram/MikkyKiemeny

De Jong kwam na verloren toppers in zijn kracht

De ommekeer in het seizoen van De Jong vond aan het begin van dit kalenderjaar plaats. Toen stond hij al wat vaker op het veld en ging FC Barcelona al aan kop in La Liga. Maar het stak Xavi dat vrijwel alle toppers verloren gingen: tegen zowel Real Madrid, Internazionale als Bayern München ging het mis.

Het ei van Columbus bleek een tactische omzetting waardoor De Jong het beste uit zichzelf kon halen. Hij kreeg vanuit de as en naast Sergio Busquets de ruimte om het spel te verdelen, wat hij als een van de besten kan. Pedri en Gavi konden daardoor meer vanaf de zijkanten komen.

Volgens Clúpes heeft de 26-jarige De Jong zich sindsdien ontwikkeld tot een steunpilaar en een van de gezichten van de aanstaande landskampioen. "Vanaf dat moment was hij onomstreden en speelde hij zijn beste wedstrijden voor FC Barcelona. Hij heeft heel veel te danken aan Xavi."

Ovalle ziet dat De Jong zich onder Xavi heeft ontpopt als een leider. "Hij heeft dit jaar laten zien dat hij een van de beste spelers van het team is en klaar is voor een leidersrol. Fans zien hem nu als een van de steunpilaren, zeker nu Busquets heeft aangekondigd dat hij komende zomer vertrekt."

Frenkie de Jong viert weer een doelpunt op weg naar de landstitel. Foto: Getty Images

Weer zo'n rumoerige transferzomer?

De Jong is een gewaardeerde kracht bij FC Barcelona, maar als er één club is waarbij elke dag een andere wind lijkt te waaien, is het FC Barcelona wel. De club zal ook komende zomer weer spelers moeten verkopen om te voldoen aan de financiële regels van La Liga.

Of De Jong dit jaar weer hoofdrolspeler in het Catalaanse transfercircus is? Clupés en Ovalle denken van niet. "De Jong is zo belangrijk geworden", zegt Clúpes, die verwacht dat Barça eerder spelers als Ansu Fati en Ferran Torres zal verkopen. "Zij zijn veel makkelijker te vervangen."