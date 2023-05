Ancelotti vindt dat treffer City niet had mogen tellen: 'De bal ging over de zijlijn'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti vindt dat de scheidsrechter steken heeft laten vallen tijdens het eerste duel met Manchester City in de halve finales van de Champions League (1-1). Volgens de Italiaan had de gelijkmaker niet mogen tellen, omdat de bal tijdens de opbouw van die aanval over de zijlijn is geweest.

Kevin De Bruyne zorgde dinsdagavond in de 67e minuut met een kiezelhard schot voor de 1-1 in Bernabéu. Die treffer was niet helemaal vrij van controverse, want tijdens die aanval had Bernardo Silva ternauwernood de bal bij de zijlijn binnengehouden. Dat was tenminste de lezing van de scheidsrechter.

Volgens spelers en stafleden van Real was de bal de zijlijn al gepasseerd. Toen een boze Ancelotti zijn beklag deed, kwam hem dat op een gele kaart te staan. Na de wedstrijd verwees hij naar virtuele beelden van televisierechtenhouder BeIN Sports. Volgens die technologie was de bal niet meer binnen de lijnen.

"Die beelden laten het duidelijk zien: de bal is over de zijlijn geweest", zei de 63-jarige Ancelotti op zijn persconferentie in Madrid. "Het is gek dat de scheidsrechter dat niet heeft gezien. Hij gaf me geel, terwijl ik niet eens in het veld stond."

"Er waren spelers in het veld die eerder een gele kaart verdienden dan ik. De scheidsrechter was sowieso te afgeleid, want we hadden vlak voor de gelijkmaker ook een corner moeten krijgen."

'We moeten altijd zo spelen'

Door de bolling van de bal kan ook de VAR niet altijd met zekerheid vaststellen of de bal over de zijlijn is geweest. In dat geval houdt de videoscheidsrechter het besluit van de arbiter op het veld aan.

Overigens kon Real zich de fraaie gelijkmaker van De Bruyne zelf ook aanrekenen. Aan het doelpunt ging een risicovolle pass van Eduardo Camavinga vooraf, die werd onderschept. Real leidde bij rust nog met 1-0 door een (eveneens) geweldig afstandsschot van Vinícius Júnior.

Ancelotti was onder de indruk van zijn ploeg en vindt dat Real zich tekort heeft gedaan. "We moeten altijd spelen zoals we nu tegen Manchester City hebben gespeeld. De tactiek was goed, we stonden defensief prima en hadden controle over de bal. We hadden prima kunnen winnen."