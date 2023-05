Mexicaanse keeper Carbajal (93) - die als eerste op vijf WK's speelde - overleden

De Mexicaanse oud-doelman Antonio 'Tota' Carbajal is dinsdag op 93-jarige leeftijd overleden. Hij was de eerste voetballer in de geschiedenis, en tot 1998 de enige, die op vijf wereldkampioenschappen actief was.

"Hij werd vorige week ziek en aan 'Tota's' leven kwam dinsdagmiddag een einde", maakte Antonio Moreno, directeur van de International Soccer Hall of Fame, bekend. Carbajal overleed in de Mexicaanse stad León.

Carbajal was 47-voudig international voor Mexico. Hij speelde op de vijf opeenvolgende WK's van 1950, 1954, 1958, 1962 en 1966 in Brazilië, Zwitserland, Zweden, Chili en Engeland. Telkens strandde Mexico in de groepsfase.

Het record van Carbajal werd later geëvenaard door zeven andere spelers. Eerst door Lothar Matthäus en daarna door Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en landgenoten Rafael Márquez, Guillermo Ochoa en Andrés Guardado.