Strijd tussen Real en City ligt na halve finale met prachtgoals nog helemaal open

De eerste clash tussen Real Madrid en Manchester City in de halve finales van de Champions League heeft dinsdag geen winnaar opgeleverd. Zonder een doelpunt van topspitsen Karim Benzema en Erling Haaland werd het 1-1. Beide goals zijn het terugkijken waard.

De score werd in de gelijkopgaande wedstrijd na ruim een half uur geopend door Vinícius Júnior, die een mooie aanval bekroonde met een prachtige uithaal. In de tweede helft sloeg City terug via Kevin De Bruyne, die eveneens een fraaie knal in huis had.

Real Madrid stond in de laatste negen jaar zes keer in de finale en ging telkens met 'de cup met de grote oren' aan de haal. Vorig jaar werd in de finale afgerekend met Liverpool. Manchester City jaagt al jaren op de eerste Champions League-winst in de clubhistorie.

Woensdag gaat de andere halve finale tussen stadgenoten AC Milan en Internazionale. De returns van beide wedstrijden zijn volgende week. De Champions League-finale is op zaterdag 10 juni in Istanboel.

City begint beter dan Real

Manchester City had dinsdag de overhand in een vermakelijke beginfase. Het eerste gevaar kwam van De Bruyne, die met een schot keeper en landgenoot Thibaut Courtois op zijn weg vond.

Later redde Courtois ook op een inzet van Rodri en twee niet al te gevaarlijke pogingen van Erling Haaland. Real had het moeilijk met het goed georganiseerde City en kon er aanvankelijk amper iets tegenover zetten.

Gaandeweg de eerste helft kroop 'De Koninklijke' toch wat uit zijn schulp. Het was aan de alertheid van City-verdediger Rubén Dias te danken dat Karim Benzema de bal niet kon binnenlopen en Vinícius kwam net tekort om te kunnen koppen.

Het bleek de voorbode voor de 1-0, die na ruim een half uur viel. Na een mooie aanval kwam de bal bij Vinícius, die vernietigend uithaalde. Keeper Ederson was kansloos en City bleek voor rust niet bij machte om terug te slaan.

De Bruyne zorgt voor prachtige 1-1

In de tweede helft was de eerste mogelijkheid ook voor Real: een schot van Benzema scheerde over de lat. City antwoordde met een kans voor De Bruyne (opnieuw redde Courtois uitstekend) en gevaar van Haaland, wiens schot perfect werd geblokt door David Alaba.

Real hield de overhand in het eigen Bernabéu, maar moest tóch de gelijkmaker slikken. De Bruyne haalde uit vanaf ongeveer dezelfde plek als Vinícius en ook de spelmaker van City schoot fraai raak.