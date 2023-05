Milan en Inter strijden om plek in Champions League-finale: 'San Siro zal kolken'

Bij AC Milan en Internazionale wordt reikhalzend uitgekeken naar de vierde onderlinge ontmoeting van dit seizoen. De stadgenoten staan woensdagavond tegenover elkaar in de halve finale van de Champions League.

Milan en Inter troffen elkaar dit seizoen twee keer in de competitie en één keer in de strijd om de Italiaanse supercup. De onderlinge stand is 1-2 in het voordeel van Internazionale.

"Dit wordt sowieso de moeilijkste editie van de derby, want het is de halve finale van de Champions League. Maar het is geweldig om deze wedstrijden te spelen", zei AC Milan-trainer Stefano Pioli dinsdag over de aankomende derby.

"Mijn spelers moeten blij zijn dat ze deze momenten mogen meemaken. Voor velen is Inter de favoriet, maar voor ons niet. We hebben Tottenham Hotspur en Napoli uitgeschakeld en kunnen iedereen aan."

Milan is voor het eerst sinds 2007 - het jaar waarin de club voor het laatst de Champions League won - weer halvefinalist. "We hebben het tot nu toe geweldig gedaan en willen nu de volgende stap zetten", zei Pioli. "We gaan er vol voor. San Siro zal kolken. We hopen die energie over te nemen op het veld."

'In deze wedstrijden gebeurt altijd iets speciaals'

In de Serie A ontlopen Milan en Inter elkaar weinig. Milan is met 61 punten de nummer vijf. Het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij heeft 63 punten en staat één plek hoger. Ze zijn daarmee elkaars concurrent in de strijd om een Champions League-ticket voor volgend seizoen.

Inter-coach Simone Inzaghi was zich dinsdag net als zijn collega Pioli bewust van de impact die de Milanese derby heeft. "We zullen ons hoofd er goed bij moeten houden", vertelde hij.

"In dit soort wedstrijden gebeuren altijd bijzondere dingen. We hebben Milan al zeven keer getroffen sinds ik hier trainer ben. We weten wat er nodig is. We zullen gefocust moeten zijn."

De heenwedstrijd tussen AC Milan en Internazionale begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik staat in de Champions League-finale tegenover Real Madrid of Manchester City.

