Vader Messi ontkent vertrek naar Saoedi-Arabië: 'Kwaadaardig gerucht'

Jorge Messi heeft dinsdag ontkend dat zijn zoon Lionel naar Saoedi-Arabië gaat. Eerder op de dag schreef onder meer AFP dat de Argentijnse superster een akkoord had gesloten met een onbekende club uit het land.

"Er is absoluut geen akkoord", schrijft Jorge Messi op Instagram. "We nemen pas na het seizoen een beslissing. Vele mensen gebruiken de naam van Lionel om bekend te worden, maar er is maar één waarheid. Er is geen akkoord. Dit lijkt op een gebrek aan respect."