Fanatieke Atalanta-fans één duel niet welkom vanwege racisme richting Vlahovic

Atalanta moet het vak met fanatieke supporters één wedstrijd gesloten houden, omdat een deel van de fans zich afgelopen zondag heeft misdragen. Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic is racistisch bejegend in Bergamo.

De 23-jarige Vlahovic werd in de tweede helft uitgemaakt voor zigeuner. Toen de Serviër diep in blessuretijd de 0-2 maakte, vierde hij zijn doelpunt door zijn vinger voor zijn mond te houden.

Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini baarde opzien door de leuzen van zijn eigen supporters te bagatelliseren. "Het is hoogstens onbeschoft, maar geen racisme", zei de Italiaan bij DAZN. "Bij Atalanta hebben we namelijk spelers met dezelfde achtergrond als Vlahovic."

In het restant van het seizoen strijdt Atalanta nog om een Champions League-ticket, al is dat ver weg. Het verschil met nummer vier Internazionale is vijf punten en alleen de bovenste vier ploegen mogen volgend seizoen meedoen aan het miljoenenbal. Er staan nog vier speelronden op het programma in de Serie A.