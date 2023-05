Sontje Hansen verlengt contract bij Ajax niet en gaat transfervrij naar NEC

Sontje Hansen maakt de overstap naar NEC. De talentvolle aanvaller komt over van Ajax, waarbij hij zijn aflopende contract weigerde te verlengen.

Hansen werd in de jeugdopleiding van Ajax beschouwd als een groot talent, maar een grote doorbraak is uitgebleven. De twintigjarige aanvaller kwam tot dusver tot twee wedstrijden in het eerste elftal, die hij allebei in 2019 speelde.

Dit seizoen heeft Hansen niet eens bij de wedstrijdselectie van de Amsterdammers gezeten. Hij speelde tot dusver al zijn wedstrijden in Jong Ajax, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Hij heeft al 84 duels voor de beloften van de Amsterdammers gespeeld.

Voor NEC is Hansen de eerste nieuwe speler voor het nieuwe seizoen. Hij moet huurlingen Landry Dimata en Anthony Musaba doen vergeten in Nijmegen. De twee spelers keren na dit seizoen niet meer terug bij de ploeg van trainer Rogier Meijer.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij dat Hansen voor NEC heeft gekozen. De aanvaller kon ook naar andere clubs uit binnen- en buitenland. "Met zijn snelheid, techniek en doelgerichtheid zien we in hem een waardevolle versterking voor onze selectie."

Hansen werd in 2019 Europees kampioen met Oranje onder 17 jaar. In dat jaar bereikte hij met de nationale ploeg ook de halve finales van het WK onder 17. Met zes doelpunten werd hij topscorer van dat toernooi in Brazilië.

