Weghorst houdt ondanks speculaties hoop op langer verblijf bij Manchester United

Wout Weghorst heeft een langer verblijf bij Manchester United nog niet uit zijn hoofd gezet. Engelse media meldden vorige week dat de club van manager Erik ten Hag niet verder wil met de spits, die sinds januari van Burnley wordt gehuurd.

"Tijdens die gesprekken heb ik gehoord dat United zeer tevreden over mij is", zegt de dertigjarige Weghorst tegen The Times en het AD. "Er is absoluut niet naar mij gecommuniceerd dat de club niet met mij verder wil. Ik heb inderdaad in de media andere geluiden opgevangen, maar naar mij toe is waardering uitgesproken."